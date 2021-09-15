港島7名區議員宣誓無效被DQ　包括灣仔區議會主席楊雪盈

首批港島區議員上星期五（10日）宣誓，有7名區議員未獲確認，被要求提供額外資料再作決定。



政府公佈，經考慮有關區議員的書面回覆以及所有相關資料後，監誓人根據人大常委員有關《基本法》第104條的解釋所訂下的原則及相關的法律規定，確定7名區議員的宣誓為無效宣誓，必須離任，不得重新安排宣誓，當中包括灣仔區議會主席楊雪盈。



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失去區議員資格的7人包括灣仔區議會主席楊雪盈、灣仔區議員梁柏堅，東區區議員韋少力、陳榮泰、黎梓欣、蘇逸恒，以及南區議議員彭卓棋。政府早前表示，監誓人對該7人所作宣誓的有效性存有疑問，因此要求提供額外資料，以決定宣誓是否有效。

梁柏堅在Facebook表示，政府回信並沒有就申述作出任何回應，只有一句說「不信納」，他要求政府提供合理解釋，並保留上訴的權利。

17人宣誓有效名單：



中西區區議會：1. 楊哲安、2. 彭家浩、3. 楊浩然

灣仔區議會：1. 顧國慧、2. 林偉文、3. 謝偉俊、4. 黃宏泰、5. 李碧儀

東區區議會：1. 梁詠詩、2. 李清霞、3. 阮建中、4. 仇栩欣、5. 郭偉强、6. 周卓奇

南區區議會：1. 林玉珍、2. 司馬文、3. 梁進

7人被DQ區議員資格：



灣仔區議會：1. 楊雪盈、2. 梁柏堅

東區區議會：1. 韋少力、2. 蘇逸恒、3. 陳榮泰、4. 黎梓欣

南區區議會：1. 彭卓棋