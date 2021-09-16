傳港府欲委任區議員　李慧琼：不滿意地區行政　政府有必要檢討

政府昨夜（16）公布，首批宣誓的港島區議員，當中有7人的誓言不被信納，被裁定宣誓無效，必須離任。

民建聯主席李慧琼今（16日）表示，相信政府是參考有關人士過往的言行，判定他們不是真誠擁護基本法，反對紅線並不清晰的說法。

對於有傳政府擬改變區議會的組成，她直言一直不滿意區議會的地區行政，認為政府有必要檢討，但拒絕評論是否等同要剝奪市民的投票權。



對於政府裁定7名區議會宣誓無效、必須離任，民建聯主席李慧琼反對紅線不清晰的說法。（林穎嫺攝）

灣仔區議員梁柏堅昨日透露，政府回信並沒有就申述作出任何回應，只有一句說「不信納」，要求政府提供合理解釋。李慧琼今日被問到，政府至今未有交代DQ原因，有關紅線是否不清晰？她回應指，「首先我唔同意條線係唔清晰，條線係好清楚，凡係真心實意擁護基本法、效忠特區嘅呢，其實都可以係愛國者治港底下參與公職嘅。」她未有正面回應有關要求是否過於空泛，僅表示自己未有閱覽被DQ區議員的信件，着他們和傳媒向政府查詢。

她續指，區議員的誓言是否獲信納，相信主要官員曾參考有關區議員過往的言行，判定對方是否真心實意擁護基本法，或效忠特區，「佢一定係依法辦事」。她強調區議員要「言行一致」，並非單在宣誓一刻，便可被確立是真心實意擁護基本法，或效忠特區。

▼七名區議員被政府指宣誓無效 必須離任▼



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李︰有必要思索地方行政更有效地解決民生問題

對於有消息指，政府欲改變區議會的組成，包括採用雙議席單票制，或全數委任等，李慧琼表示，並不掌握有關消息來源，無法評論，但指現時在「良政善治」的新形勢下，政府有必要思索如何讓地方行政更有效地解決民生問題，以及掌握地區機遇。擔任區議員多年的她直言，一直滿意地區行政。

被問到良政善治是否等同要剝削市民投票的權利，她重申，自己並不掌握有關風聲，認為不應在現階段將兩者掛鉤，她又拒絕透露希望區議會改善的方向，僅表示民建聯正就此研究，將會適時公布。