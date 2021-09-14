鄧炳強過去半年屢抨擊民主派團體　支聯會常委被捕、民陣受查解散

《大公報》今（14日）頭版刊出保安局局長鄧炳強專訪，以「記協違專業」為題，點名質疑記協的代表性及專業性，外界認為記協將成為《港區國安法》下，新一個要面臨瓦解的組織。

過去半年，多個民主派組織曾遭鄧炳強點名批評，建制媒體再接力連番狙擊，部分最終被政府凍結資產，宣布解散，包括《蘋果日報》、自2003年風雨不改舉辦「七一遊行」的民間人權陣線、創立32年的支聯會，以及支援在囚人士的「石牆花」等。



時任警務處處長鄧炳強4月17日主持見習督察班及學警班的結業典禮後，不點名批評《蘋果日報》，斥其報道將天真爛漫的學生參觀活動，描述成與「黑暴」有關的行為，再進一步將言論延伸，指有外國勢力藉媒體及代理人煽動市民，報道假新聞抹黑警隊。

他翌月向傳媒提及「假新聞」問題時，再一次不點名抨擊《蘋果日報》的報道是「生安白造」，包括錯誤報道奧斯卡最佳男配角得獎者「支持香港暴徒」；引述美國機構指香港另一媒體散播不實消息等；以及將檢疫氣泡與內地信用系統掛鈎，形容是「誤導性報道」，反問「呢個媒體究竟係咪想煽動仇恨，係咪想分裂社會或者製造矛盾呢？」

▼6.17警方進入壹傳媒大樓▼



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在「一哥」連番出言警告後，政界已傳出《蘋果日報》即將被取締的消息。相隔一個多月，壹傳媒及《蘋果》5名高層在6月17日，括壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光和蘋果動新聞平台總監張志偉，被警方國安處以涉嫌違反國安法拘捕，5日後，筆名李平的主筆楊清奇亦被捕。

《蘋果日報》隨即宣布結束營運，翌日（6月24日）出版的將是最後一份實體報紙，破紀錄印刷100萬份，網站亦在同日午夜後停止更新並關閉，為《蘋果日報》26年的歷史畫上句號。

新加坡《聯合早報》3月引述消息指，港府正調查民陣否違反《港區國安法》，若證實屬實將有可能在短時間內被取締，隨後街工等多個成員團體為免受牽連，陸續退出民陣「跳船」。

▼民陣歷年舉辦多次遊行▼



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警方4月底去信民陣，質疑組織違反《社團條例》，要求對方提交過去15年來所有資料，包括曾舉辦遊行集會的日期及地點、所有收入來源、開支及用作收款的銀行帳戶等，民陣召集人陳皓桓隨後回覆警方，明言已部分年代久遠的資料已無力追溯，不可能逐一回應警方提問。

鄧炳強5月11日出席灣仔區議會後回應事件指，正就民陣拒絕配合警方要求，與律政司研究下一步行動，揚言不排除會有執法行動。

相隔3個月後，《大公報》8月13日以「民陣涉違國安法」為題，頭版刊登警務處處長蕭澤頤專訪，直斥民陣成立以來，未有申請公司註冊，亦無註冊為合法社團，近年組織一系列大型非法遊行集會亦或違反國安法，透露警方巳搜集相關證據，隨時對違法組織依法採取行動。民陣同日召開週年大會，一致決定解散，剩餘的約160萬元資產將捐給合適的團體。

其時已擢升為保安局局長的鄧炳強及後表示，涉嫌違法的組織自行解散，並不等於犯罪行為可「一筆勾銷」，強調組織內的人仍要為其非法行為付出代價、受到法律制裁，惟組織無法再危害社會，其「罪孽」亦相對減少。

在民陣解散後一周，過去一年多次遭點名批評的支聯會隨即成為下一個目標。《大公報》、《文匯報》上月20日再引述消息報道，警方正積極跟進調查支聯會「結束一黨專政」等組織綱領、其骨幹過往言行等。

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警方國安處5日後，便根據《國安法》第43條要求組織提交資料，包括「華人民主書院」、「中國維權律師關注組」、中國領域外及台灣政黨、組織，與及黎智英助手Mark Simon相關等活動、與及透過通訊科技聯繫等活動。警方同時去信副主席鄒幸彤等多名成員，提到警務處處長有合理理由相信支聯會屬《國安法實施細則》下的「外國代理人」，規定支聯會須於9月7日或之前提供資料。

鄒幸彤等多名常委拒絕配合警方要求，鄧炳強上周二（7日）重申，任何人接受外國政治團體資金，從而為這些外國利益活動，便屬於「外國代理人」，他相信「大家眼睛雪亮」，日後法庭審訊將會見到更多證據，又續指，任何人不跟從國安法交出資料，必定會採取執法行動，並揚言跟進行動會「好迅速」及「好有效率」。而翌日國安處亦拘捕多名支聯會常委，副主席鄒幸彤更被控煽動顛覆國家罪名。

支聯會常委在警方的連串行動後，常委以半數通過解散決議，下周六（25日）將於六四紀念館召開的會員大會，表決解散議案，一旦決議獲得通過，即再有老牌民主派組織步向終結。

鄧炳強上周二（7日）不點名提到關注囚權組織「石牆花」，「裏應外合」壟斷監獄物資供應，形容對方斂財兼製造特權。他解釋，大眾或會奇怪「多個頂（髮）夾啫，多粒朱古力啫，有咩大問題」，但有組織將運送及收取物品變為特權，從而招攬追隨者建立影響力，並令追隨者更憎恨港府及中央，繼而危害國安。

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組織發起人、前社福界立法會議員邵家臻今早（14日）慨嘆，組織本來只想做卑微的工作，為在囚人士及家人送一杯涼水，但如今這杯水似乎都變得太熱，組織再「行唔到落去」，預告將宣布解散。

未幾，「石牆花」便在其facebook專頁宣布結束運作，荔枝角辦事處即日起停止服務、不再對外開放，社交媒體亦會停止更新。「石牆花」向支持者致歉，強調已經盡力，「風雨總有限期，牆內牆外的人，最緊要人無事」。