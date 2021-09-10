支聯會常委全被捕、六四紀念館遭封　925表決解散存變數

支聯會副主席鄒幸彤與另外四名常委梁錦威、鄧岳君、徐漢光及陳多偉被指限期前沒向警方國安處提交資料，被控「沒有遵從通知規定提供資料」，五人今日（10日）在庭上否認控罪，需即時還柙。另主席李卓人、副主席何俊仁、鄒幸彤及支聯會被控「煽動顛覆國家政權罪」，案件今早提堂，押後至下月28日處理。

警方國安處昨日（10日）搜查六四紀念館，檢走大量支聯會文件及六四紀念館展品，紀念館門口其後被拉上鐵閘，原在門外的閉路電視亦被拆卸，大門遭警方更換新鎖。

支聯會原訂本月25日召開會員大會議決解散，惟現時所有常委被捕或在獄中，原定的開會地點六四紀念館亦遭警查封，會員大會或存變數。支聯會前秘書蔡耀昌表示，即使沒有常委在場，仍可由會員選出代表召開會議商議議案，據了解暫時仍會如常召開會議。至於會議地點遭查封，蔡耀昌稱暫未有研究，無法回答，有決定會再公布。



常委不在可由會員選出主持 現場75%支持即通過解散

支聯會原訂本月25日召開會員大會，商討解散議案。鄒幸彤早前在記者會上表示，即使常委在大會前被捕，會員仍能選出主席繼續商議解散選項。蔡耀昌表示，會員大會一般由主席主持，若主席不在就由常委互選主席召開，若常委不在可由會員選出代表主持，商議相關議案。他又指，只要有出席人數的75%投票支持，就可通過解散議案。據他了解，暫時仍會如常召開會議。

對於會議地點六四紀念館遭查封，蔡耀昌稱暫未有研究，無法回答，有決定會再公布。有熟悉支聯會的人士表示，會議地點只是小問題，該人認為只要有足夠理由，可通知會員在另一個地方開會。

保安局擬刪支聯會註冊 蔡耀昌促交代法律理據

另保安局局長鄧炳強今日向7名常委去信，指擬建議特首會同行會行使《公司（清盤及雜項條文）條例》第360C條下權力，命令公司註冊處處長將支聯會由公司登記冊中剔除，要求支聯會在9月24日下午5時或之前作出書面申述。

支聯會前常委蔡耀昌稱若程序落實，即等同政府將支聯會解散，認為若政府如此行動，需要向支聯會及公眾全面交代法律理據。他直言情況不尋常，又稱政府要考慮此舉對法律、人權的影響。