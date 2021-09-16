徐英偉訪問選委　霍啟剛有無興趣任文體旅局局長？︳政壇諸事町

下周日就是選委會選舉，民政事務局局長徐英偉連日在電視節目訪問選委，近日問到以港區人大、政協的身份成為第五界別選委的港協暨奧委會主席霍啟剛，更笑問他有否興趣成為局長，統領日後有機會成立的文化、體育及旅遊局。

霍啟剛聽到徐英偉的問題後，隨即爆出：「嘩！局長問呢個問題，唔好玩啦」。雖然他並無直接回應問題，但亦強調，認同文化、體育等範疇的資源有重疊之處。



民政事務局局長徐英偉訪問港協暨奧委會主席霍啟剛，問及對方有否興趣擔任文體旅局局長。（有線新聞裁圖）

合辦全國運動會 霍：汲取經驗研究辦大灣區聯賽

霍啟剛在《有線電視》的節目指，本港體育發展分為普及化、精英化及盛事化，但都離不開國家發展。而在普及方面，他提到內地教育部門正研究體育科分數與語文同等，希望日後香港教育可以跟隨。他亦強調，認為轉播體育比賽很重要，例如今次政府購買奧運轉播權令比賽很多人看，他自己在街站亦有市民問可否增加收看內地聯賽的機會。

下屆全國運動會將在大灣區舉行，香港亦有份協辦。霍啟剛表示，過去香港很難舉辦大型運動會，例如很難興建大型選手村，下屆全運會香港則可借用大灣區的地方優勢。而香港又有大灣區內最新、最大規模的啟德體育園，應思考如何利用現有設施，舉行大型體育比賽。他表示，中央亦重視廉潔、省錢及綠色的運動會，希望日後大灣區辦全運會的機制、政府協調等亦可恆常化，甚至研究共同舉辦足球、籃球、排球聯賽。