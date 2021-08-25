霍啟剛：康文署壁球場放一張乒乓檯　善用大數據制定體育普及政策

香港政府現時的體育政策沿用了接近20年，被統稱為「三化」，分別是「精英化、普及化、盛事化」。港府對本地體育發展的經常性開支持續增加，2019-20年度的預算開支為58億元，較對上一年度約50億元增加16%。



身兼港協暨奧委會副會長的霍啟剛認為，普及化是體育政策當中最重要一環，因為要推動產業化，群眾支持必不可少。事實上，2018-19年政府在推廣普及體育的相關開支近43億元，佔總開支約86%，佔比是「三化」當中最多，一點都不少，但體育在香港的普及程度又是否真的可反映資源的投放？



【香港體育政策構想．系列之三】

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霍啟剛呼籲政府要多收集數據，作制定普及政策之用。（黃寶瑩攝）

「現在是大數據年代，你沒有數據，又能如何制定政策？」對於「普及化」的政策，霍啟剛有感而發。他十分支持政府應就普及化的體育政策作深入調研，更曾大膽建議政府，希望能在全民普查中，加入市民對於體育項目的偏好與看法，如生活習慣及喜歡什麼運動等，好讓政府在制定政策時有所依據。

翻查資料，對上一個有關本港體育的普及程度，受訪對象涵蓋兒童、青少年與成年人的調查已是2009年的事。當時由體育委員會轄下的社區體育事務委員會、康文署以及中大體育運動科學系進行並提交。當時調查的結果發現有 65.5% 的7歲或以上的香港市民表示在過去3個月曾經參與至少一次的運動。

凝動香港體育基金去年10月公布「中小學生運動參與時數研究計劃」的先導研究結果，發現本港僅5.2%的5至17歲的青少年平日運動參與時數符合世衞標準。（資料圖片）

非官方的調查則進行得較頻密，凝動香港體育基金去年10月公布「中小學生運動參與時數研究計劃」的先導研究結果，發現本港僅5.2%的5至17歲的青少年平日運動參與時數符合世衞標準，周末亦僅為23.7%人達標。世衞建議5至17歲的青少年每天應進行累計至少60分鐘的中高強度身體活動，例如慢跑、游泳等，調查反映本港青少年運動不足。

對於即使投放大量資源仍然未能令體育真正普及化的原因，霍啟剛認為是「沒有KPI（關鍵績效指標）」，而每區各自的地區體育會有著不同的目標，舉辦不同的活動，卻沒有共同目標與指標，屬各有各做。「康文署沒有KPI，沒有一些硬性指標去鼓勵大家做運動。例如參與度、甚至是通過體育達至的社會凝聚力等等。」

本港未來的體育發展，方向除了是「精英化、普及化和盛事化」外，更應走向「產業化」和「專業化」。霍啟剛認為，這幾大方向環環相扣，缺一不可。他指出，產業化的基礎是消費群眾，要有足夠人支持產業，才能獲商家支持。他舉例說，現時中學學界比賽辦得不錯，「但卻是新界與港九分開做，沒有全港性的學界比賽」，是否可以有人牽頭舉辦，建立階梯與學生運動員可以代表香港到其他地方例如大灣區作賽？

「普及化政策必須以KPI為本，有清晰目標，由上而下推動才能成功」，霍啟剛以美國作為例子，指該國的體育產業之所以成功，是因為學界比賽辦得非常成功。普及化帶動產業化，足以養起精英運動員。

霍啟剛指出，體育相關的城市規劃十分過時，如康文署轄下場地的壁球場，現時很多時只放一張乒乓波檯，係好浪費，使用率很低（康文署網站圖片）

雖說體育普及度仍有上升空間，但也經常聽到體育愛好者說康文署場地極難預約。「再長遠一點說，就是體育相關的城市規劃，現在的規劃十分過時，如康文署轄下場地的壁球場，現時很多時只放一張乒乓波檯，係好浪費，使用率很低；又例如網球總會常被指網球場使用率低，但情況是政府不願為現有的露天網球場加蓋，一落雨就冇得打，這些真的需要逐點改善。」