專訪｜滑板可變精英項目？霍啟剛：體育政策要以投資取代獎勵心態

現代奧運會有125年歷史，但也正在求變。今年東京奧運一口氣新增了5個項目，包括滑板、滑浪及運動攀石等，令人耳目一新。港協暨奧委會副會長霍啟剛接受《香港01》專訪時分享道：「我有啲年紀較大朋友同我講，話原來踩滑板咁好睇，好正喎，有型呀。」原來這項潮人運動，也吸引著霍啟剛太太、「跳水王后」郭晶晶，她最近亦迷上了踩滑板，笑說踩板可保持身心年輕。



香港觀眾無不被今屆奧運的新項目吸引，這些新興體育項目會否有機會成為受政府資助而發展的體育項目？霍啟剛表示，現時「三化」之下的「精英化」是獎勵文化，「運動員有牌攞就有獎勵」；他希望未來政府是以投資心態而非獎勵心態，制定體育政策。



【香港體育政策構想．系列之二】

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港隊在今屆奧運奪得一金兩銀三銅的歷史性佳績，霍啟剛認為，這與2002年提出的「普及化、精英化、盛事化」的體育政策有重要關係。不過，他亦同時認為，大家應趁著港隊創下佳績，想想香港在體育政策方面如何能讓港隊更上一層樓。

港府現時對體育政策抱持的獎勵文化，簡單來說，就是有獎牌有資源，冇獎牌冇資源。這從計分制抑或是資源撥款的思維中亦可見一斑。霍啟剛認為，在有限資源的情況下，這種做法無可厚非。不過，是否有獎勵才會做得好？似乎亦未必。

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單以對奪牌運動員的獎勵作為例子，今年在奧運為香港贏取一面金牌的張家朗，可以從體院兼旗下的「恒基精英運動員嘉許計劃」中，獲頒500萬港元的獎金。但其實獎牌大國如美國及英國，金牌得主的獎金也只得3.75萬美元（約29.25萬港元），英國的金牌得主更加是一分錢獎金也沒有。但由於產業化成功的關係，獎金亦非英美金牌運動員的主要收入途徑，而配套對於運動員來說也相當重要。

英國絕地反彈 靠系統性重構體育政策

關於制定一套可持續且行之有效的體育政策與機制，而英國在20年來絕地反彈，霍啟剛認為該國的體育政策一定有可參考之處。

英國在1996年亞特蘭大奧運會的成績強差人意，當年僅獲得1面金牌，在獎牌排名榜中排36。谷底成績讓英國政府痛定思痛，從最根本的問題重新評估其體育政策，成立數碼、文化、傳媒和體育部（Department for Digital, Culture, Media and Sport）以及轄下的UK Sport。20年之後，英國在2016年的里約奧運一口氣拿了27面金牌，在獎牌榜上一躍成為第二名，舉國歡騰。

英國體育政策對英國單車隊表現影響深遠，更成為暢銷書《原子習慣》的成功案例之一：



獎勵文化的好處是容易決定資源應往哪走，但卻也會因欠缺前瞻性而落後於他人。「我們見到有很多有潛力的新項目，滑板、滑浪就是其中之一，政府怎樣將資源在精英項目質非精英項目上分配？」霍啟剛又稱，亞洲其他周邊地方已在準備，屆時香港再發力就趕不及了。

霍啟剛認為，奧運自己也在改變，加入不少新的項目，見到「有好多好有潛質的體育項目上緊來，例如滑板。」他又稱，英國UK Sport將資助項目分了三個階級，分別是Podium、Academy及Progression，而且每個階級目標清晰。而且受資助的項目會每4年評估一次，長遠來說就會每12年進行一次大評估。

13歲英國滑板選手Sky Brown在今屆奧運中的獲得銅牌佳績



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頭兩個階級是針對培養獎牌希望的資助，最後的就是一項新的投資，培育新興的體育項目。現時在Progression級別接受資助的有7個項目，分別是攀石、滑浪、滑板、劍擊、乒乓波、舉重以及籃球。

UK Sport為英國訂下體育政策策，並剛公布了2021年至31年的10年大計。

英國體育政策的成功之處，與專業及科研分不開，並專注於細節上。《英國廣播有限公司》曾有報道，英國的體育專家會研究運動員在訓練基地的睡眠環境與質素。例如床的大小、床單的物料以及睡眠長度等等。在研究過後，發現運動員應每天多睡24分鐘。研究員曾說，每天多睡24分鐘，一個訓練周期就多睡了共30天，這絕對決定了運動員能否贏得獎牌。

霍啟剛解釋，香港的體育發展應該讓專家多研究與討論，仔細計劃，例如應討論未來的體育發展，亞洲人有什麼優勢等等？

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訪問在商場內一個滑板場進行，霍啟剛的太太郭晶晶帶來了私伙滑板來露兩手過過癮。現場各人都對她原來懂得踩板表示叱叱稱奇，問她為何會有興趣玩：「能保持年青嘛。」

郭晶晶分享說自己也是初學者，只是玩了一兩個月左右，但已經愛上了此運動。初時是由朋友介紹她玩滑板，「當時也會想，我都這麼大年紀，玩滑板會否有點危險？但後來想一想，覺得自己應該也可以，可以保持年青一點，試過後就發現很喜歡了。」

郭晶晶接著說：「（丈夫）也叫我小心點，說我不是20歲而是40歲，不要以為自己還很靈活。但我覺得試一下吧，應該還可以的。」現在一有時間，郭晶晶也會練習踩滑板，也會帶著小朋友一起玩。也許香港的體育政策，很需要在研究過後，有決心「試一下吧」的態度。