法律界選委候選人晤大律師公會　劉漢銓指氣氛好　沒談自我監管權

選舉委員會界別分組選舉將於周日舉行，資深大律師湯家驊、梁定邦、全國人大前常委劉漢銓等十五人組成名單，出戰法律界選委。劉漢銓等人今與大律師公會主席夏博義及多名執委會面，劉會面後表示，團隊在會面期間表達參選原因，包括希望鞏固香港法治精神等。

被問到大律師公會有否承諾投票予15人名單，劉漢銓僅稱，會上承諾「佢（大律會公會）講佢嘅，我（15人名單）講我嘅」，不會代公會發言。



資深大律師湯家驊、梁定邦、全國人大前常委劉漢銓等人．9月16日與大律師公會主席夏博義及多名執委會面。（吳倬安攝）

劉漢銓稱，很高興大律師公會會面，表明參選原因，認為要鞏固法治精神，便須全面落實《基本法》，指《基本法》八十至九十三條，清楚列明本港擁有司法獨立、終審權和法官審免權，團隊15人均認為要堅定不移依從《基本法》行事，香港才有長治久安。

劉漢銓又指，會面氣氛良好，「大家都係行家，包括我哋三個資深大律師，但當然喺過程討論中好多問題。」被問到有否關於大律師自我監察權等議題，劉稱：「呢個議題無特別傾。」

法律界共有15席由選舉產生，共有16人報名，包括資深大律師藍德業、劉漢銓、湯家驊及梁定邦、大律師何淑瑛、范凱傑及麥慶歡、律師會會長彭韻僖、以及律師李連君、胡振輝、許文傑、鄭程、蔣瑞福、蕭詠儀及盧懿杏，餘下一人則為最後關頭參選的律師白濤。

其他參選人名單，請參閱《香港01》選委會選舉網站。