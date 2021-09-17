單仲偕辭民主黨司庫　3中委出缺　黨員指不影響財政運作

民主黨將於「9.26」召開特別會員大會，討論及決定該黨是否參選立法會換屆選舉。據悉，民主黨內部再有人事變動，元老單仲偕早前辭去司庫、選舉委員會副主席等所有黨務，正式退任民主黨「掌櫃」一職。另外，北區前區議員陳旭明、屯門前區議員黎駿穎已辭任中央委員，據悉仍有至少兩人辭任中委，該黨擬於12月的周年會員大會，補選所有出缺的中央委員席位。



中委：財委會大家都如常開會

現年61歲、人稱「單雞」的單仲偕為民主黨元老，前年「出山」披甲出戰區議會選舉，在「老巢」葵青華麗選區高票當選，更獲民主派議員推舉為區議會主席，惟今年5月因前年「10.1」遊行案，被判入獄14個月，緩刑2年，區議員資格被褫奪。據悉，單仲偕早前已辭去所有黨務，包括司庫、選舉委員會副主席等職務，有關辭職決定日前已生效，並已顯示於民主黨網頁。

有民主黨中人指，早已知悉有關消息，對單仲偕辭去黨務表示尊重，「大家自行衡量風險，尊重」。有民主黨中委指出，雖然單仲偕退任司庫，但不會影響民主黨的財政運作，黨務部轄下的財務委員會仍如常運作，「財委會大家都如常開會，黨主席都可以sit落嚟，唔會有任何影響。」

12月補選中委 何時補選司庫未定

除了單仲偕外，陳旭明和黎駿穎已辭任中委，民主黨目前有3名中央委員出缺，根據民主黨向全體會員發出的通告，「9.26」的特別大會只會處理有關是否參選立法會換屆選舉的事宜，補選中委的議程留待12月舉行的周年會員大會處理。黎駿穎接受查詢時表示，對此沒有任何回應。

至於何時補選司庫，有民主黨中委坦言仍屬未知之數，有可能在下月的中委會由中委互選產生，但目前仍未有實體時間表。談到由何人接掌司庫，不少黨員認為深水埗區議員、前司庫袁海文是不二之選，不過有中委補充，司庫本身需要是中委，再由中委互選產生，因此袁海文目前並無角逐司庫的資格。