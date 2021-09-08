政圈風聲｜民主黨內部民調曝光　逾六成人反對參選立法會

作為泛民第一大黨，民主黨會否參與12月立法會選舉備受關注，該黨本月26日舉行的會員大會定奪。近日建制陣營頻頻發文「警示」，全國僑聯副主席盧文端日前稱，倘若民主黨阻止黨員參選，恐怕會違反《港區國安法》，特首林鄭月娥昨亦稱影響、破壞選舉或構成罪行。



有資深民主黨人士透露，近日收到風聲，若會員大會否決准許黨員出選，民主黨或步教協及支聯會後塵，成為重點針對對象。據了解，民主黨上月曾委託私人公司進行民意調查，了解市民對民主派派員出選立法會的看法，結果逾六成受訪者不支持參選，僅稍多於兩成人支持民主派出選。



民主黨會否參與12月立法會選舉備受關注。（資料圖片／李澤彤攝）

民調不供黨員參考

民主黨過往一直有就不同議題做民調，但從不對外公開，去年7月立法會選舉敲定押後一年，到了8月北京拍板本屆立法會延任至少一年，民主黨亦曾私下進行民調，了解市民取態。去年今日，泛民是去是留在陣營中掀起爭拗，當時泛民採取「拖字訣」，反而令「主留派」及「主辭派」鬧到面紅耳赤，之後民主黨宣布交予民調決定，委託具公信力機構進行民調，公民黨等政黨亦決定跟車，最後支持留任或反對比率均不過半數的門檻，經商討後決定留任。

時移勢易，本港經過選舉大改制後，主流民主派參選意欲大減，而作為泛民「龍頭」的民主黨，一直未清晰表態，黨內亦分成「參選派」和「棄選派」。據聞，民主黨8月曾就參選立法會問題進行民調，自己設計問卷再外聘公司負責，民主派是否出選只是其中一條問題，用作了解民情。據一貫做法，民調只在黨內高層開會時傳閱，亦不會提上會員大會供黨員參考。

袁海文批個人名義參選是對市民不實

據了解，以不分陣營的受訪者計，民調顯示逾六成受訪市民不支持民主派參選，支持僅稍多於兩成，亦有近兩成人表示「無意見」，民調受訪者約有600人。有民主黨中人說，近半年落區擺街站時，大部分支持者呼籲該黨不要參選，免成為「政治花瓶」，亦要對正還押的兄弟「有交代」，對民調結果不意外。有「主選派」人士則指，理解普遍民主派支持者對參選有抗拒，但認為民主黨應藉參選，表明並非與中央「對着幹」，否則前路堪憂。

近日黨內傳出風聲醞釀「第三條路」，在會員大會否決派員出選後，容許個別黨員以個人名義參選，惟不會採取紀律行動，這與盧文端提出容許個人以民主黨名義參選不謀而合。深水埗區議員袁海文昨日指，此安排「唔湯唔水」，認為「選或不選」應該是向選民交代，對市民誠實。

有資深黨員指，民主黨要為各種情況做好預案，倘不出選是否有「Plan B」，例如容許黨員以個人名義參選或列出條件，形容目前政治環境下「世事難測」，要有心理準備應對突如其來的局面。亦有黨員稱，為免招惹任何政治麻煩，索性缺席會員大會，放棄手上一票。