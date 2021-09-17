16.8億興建東區走廊行人板道　政府：冀吸引營運商舉辦各類活動

立法會工務小組委員會今（17日）通過有關興建東區走廊下行人板道的項目，全長2.2公里，涉款約16億8,200億元。經民聯立法會議員梁美芬建議加闊行人板道，方便市民進行不同活動，建制派何君堯則質疑行人板道造價過高。



發展局副秘書長（規劃及地政）丘卓恒回應指，政府希望引入營運商在行人板道舉辦各類活動，闊10米的行人板道，有6米闊度供市民進行動態活動，例如踏單車及跑步等，相當足夠。他又指，今次項目已利用場地優勢節省不少成本，以每平方米面積計算，造價較其他項目便宜。



梁美芬望行人板道注入生命力 建議設置手工藝品攤位

政府建議在東區走廊下方建造一條連接油街海濱公園至鰂魚涌海濱長廊、並途經北角海濱花園的行人板道，全長2.2公里。梁美芬指，興建一條環海海濱長廊是她從政的夢想，會支持項目，建議當局可考慮加闊海濱長廊，以容納不同活動，並為海濱長廊注入生命力，例如仿傚以往屯門黃金海岸的做法，設置售賣手工藝品的擺位等。

丘卓恒表示，當局視未來海濱長廊的管理為新機會，希望引入營運者舉辦不同活動，為該處增添生命力。他說，政府對啟德及港島北岸有長遠願景，希望延長單車徑，目前正進行研究，未來行人板道至少闊10米，有6米闊度用作動態活動，包括踏單車及跑步，其餘位置可用作靜態活動，例如釣魚等，相信闊度足夠。 他又稱，全段行人板道均有單車徑貫通，亦容許竉物進入。

何君堯質疑造價過高 政府：已節省成本

何君堯質疑工程造價昂貴，指觀塘興建長120米的高架園景平台只需要2億多元。丘卓恒稱，今次工程每平方米建築成本約6萬元，與其他項目比較，深水埗深旺道與欽州街西交界處行人天橋每平方米建築成本約30萬元；觀塘市中心重建項目行人連接系統每平方米約41萬元；荃灣灣景廣場行人天橋每平方米約56萬元，今次項目已利用場地優勢，已節省了不少成本。