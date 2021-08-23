東廊下建行人板道　西環海傍駁通筲箕灣　建3條開合橋造價近17億

東區走廊下的維港海傍，現時已有不少人到附近「打卡」休憩，但附近大部分均為私人屋苑，市民未能完全享受海濱美景。政府擬以16.82億元，把炮台山至北角一帶的海濱，興建總長2.2公里的行人板道接駁，分8個部分，提供釣魚、表演、觀景、遊樂場等的空間。為讓船隻能出入近岸水域，板道亦會建三條開合橋。當局預計2024年年底起分階段完成。

板道建成後，港島維港海傍將由西環石塘咀，可以一口氣接駁伸延至筲箕灣愛秩序灣，全長約12公里。



根據立法會文件，政府擬建的行人板道將分東、西兩段，中間與已開放的北角海濱花園連接，西段全長約0.7公里，從油街至糖水道；而東段則長約1.1公里，由電照街至海裕街。政府預計行人板道總長約2.2公里，寬約10米，亦會興建3條開合橋、提供9個連繫內陸的連接點、6個觀景台及一個釣魚平台。

2024年底起分階段完成

當局指，工程將盡量利用東區走廊現有地基，減低板道的建造費用，但造價仍近17億元，預計獲財委會撥款後，可於今年動工，2024年年底起分階段完成。

由於東廊下的建的行人板道並非緊貼原來岸邊，為方便船隻進出板道以內的近岸水域，計劃興建3條開合橋，在船隻有需要經過時會「斷開」，計劃提出兩款開合橋，包括一條橋面會轉動的平轉式開合橋，和兩條升降橋面的豎旋式開合橋。文件顯示，3條開合橋預計造價共1.426億元。

行人板道將設9個連接點，讓市民於炮台山至北角多處可步入行人板道，而板道亦會分為8個主題園區，包括提供兒童遊樂設施的「淘·童夢之園」、釣魚區「漁·釣魚平台」、預計舖設透明地面的「漮·水空之鏡」等，亦有寵物花園、休憩地方及表演場地等，供市民使用。

文件指，擬議板道的水平高度會盡量貼近水面，亦會有足夠空間同時讓行人、緩跑人士、騎單車人士等，可以安全共融。

+ 4

文件稱，工程範圍內有63棵樹木，將砍掉44棵，僅19棵會被保留，但只種回11棵樹及約3,950叢灌木。工程亦料合共會產生14,500公噸建築廢物，其中約2,600 公噸惰性建築廢物會在工地再用，另外約11,400公噸運送到公眾填料接收設施供日後再用，餘下約500公噸會運送到堆填區處置。