立法會換屆選舉逾620個票站竹篙灣都有　8時半起投票縮短1小時

今年12月舉行的立法會換屆選舉是選舉改制後的首場立法會選舉，政府向立法會提交的文件指，今次選舉將設有超過620個一般票站，並因應疫情在竹篙灣檢疫中心內設立投票站，供正接受隔離檢疫的人士投票。



建制派多年來要求將立法會投票日的投票時間縮短，今次選舉終於縮短1小時，延遲至早上8時半才開始投票，並維持在晚上10時半結束。



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根據當局提交予政制事務委員會的文件指，因應今次立法會換屆選舉首次採用電子選民登記冊系統及其他改善措施，選舉事務處認為有需要讓工作人員有更多時間對設備和包括數據網絡連接的其他設置進行最後檢查，因此計劃將投票站的投票時間改為上午8時30分至晚上10時30分，合共14小時。以往立法會選舉的投票時間，均由上午7時30分直至晚上10時30分，換言之票站的開放時間縮短了1小時。

選舉事務處計劃招募約3.6萬名工作人員，在投票日負責投票及點票工作，有關招募現已進行。

一般市民投票重要性減票站反增 選委會另於會展票站投票

另外，2016年立法會換屆選舉設有571個投票站，今屆選舉由選民選出議員的成份雖然減少（地區直選及功能團體議員數目分別減少15及5席，並因新增選委界別，此兩界別在整個立法會議席佔比亦減少），但提供給市民投票的一般票站不跌反升，將設有超過620個。

而選出40個選委會界別議員的選舉委員會，將於灣仔會展的選舉委員會界別投票站投票，同時投下他們在選委會界別、地方選區和功能界別的選票。

此外，政府為了易於分辨，地方選區、功能界別和選委會界別的選票，在尺寸、顏色、顏色圖案和代號方面各不相同。同時，每一類選票和相應對的票箱，將會用同一種顏色。