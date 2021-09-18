職工盟總幹事蒙兆達請辭　消息指已離港赴英

職工盟昨日（18日）傳出啟動解散程序，決議獲執委會通過，下一步將於10月3日的特別會員大會上表決，職工盟主席黃迺元昨日表示，周日會召開記者會交代。職工盟其後在深夜發公告，指執委會經討論後，因應近月以來局勢，決定執委會成員可自行決定去留，執委名單餘下四人，包括主席黃迺元、副主席鄧建華、司庫鍾松光及秘書長李卓人。

《香港01》接獲最新消息指，總幹事蒙兆達已離港赴英，黃迺元則證實，今日收到蒙兆達以個人原因請辭總幹事一職，即日起生效。對於蒙兆達離港赴英的消息，黃迺元指沒有這方面的資訊，亦不便評論蒙兆達的私人事務。



蒙兆達以個人原因辭去職工盟總幹事一職，最新消息指他已離港赴英。（資料圖片）

職工盟按社團條例註冊 羅致光拒評

職工盟解散的消息昨日傳出，根據會章，執委會召開特別大會須提前不少於14天通知各成員會及其代表。屆時，大會須有全體過半數代表出席，並得到五分之四成員會以不記名投票贊成，才會正式通過解散。

職工盟是根據《社團條例》註冊，並非根據《職工會條例》登記的職工會或職工會聯會。勞工及福利局局長羅致光今早出席電台節目，表示職工盟並非工會，他不便評論。但因為職工盟是僱員再培訓局的委任培訓機構，提供課程，局方關注對受培訓人士的影響，所以本月10日知道消息後已接觸職工盟，但詳情要留待職工盟自行公布。

他稱職工盟如果解散，就應盡快完成餘下課程，否則應設法交由其他機構接手，或中止課程後重新開始。

羅致光表示職工盟並非工會，不便評論，但關注對培訓課程的影響。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

羅致光：工會想運作要自己諗辦法

職工會網站屬會名單顯示，轄下共有82個工會，有屬會指他們大多數都是獨立運作，按《職工會條例》單獨登記。最近，有其他工會應職工會登記局要求提交資料，羅致光說有責任確保不同團體遵守國安法，如果註冊局收到投訴，便會向涉事工會索取資料，審視是否符合條例。他呼籲工會應盡量配合，如果想運作下去「都要自己諗辦法」。