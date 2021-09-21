選委會｜選委全名單出爐　民建聯成大贏家　邊個政黨增長最多？

選舉委員會分組界別選舉結果揭盅，在「愛國者治港」原則下，各建制政黨順理成章佔一大席位，當中民建聯成為選委會最大戶，共有150多席，其次是工聯會，取得76席；經民聯則取得約40席。



與上屆選委會比較，各建制政黨的選委數目均有進帳，民建聯增加約30席，工聯會增加約10席，經民聯亦增加約20席。不過今屆選委會人數增加至1,500人，以比例計算，各建制政黨所佔比例變化不大，民建聯同樣佔整體選委一成。



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2016年選委會 與 2021年選委會（佔整體選委比例）

民建聯：約120席(約10%) 150多席 (約10%)

工聯會：至少63席(4.2%) 76席 (5.1%)

經民聯：至少18席(1.5%) 至少40席 (2.7%)

自由黨：至少12席(1%) 至少15席 (1%)

勞聯：14席(1.2%) 12席 (0.8%)

新民黨：12席(1%） 21席 (1.4%)



民建聯成最大贏家 維持佔一成選委優勢

今屆選委會選舉，民建聯成為政黨最大贏家，派出過百人參選，連同當然議席，最終取得150多個席位，民建聯在選委會五大界別均取得選委席位，當中最大進帳來自第四界別，在港九及新界分區、滅罪、防火委員會界別，民建聯合共派出47人參選，最終46人勝出，包括前油尖旺區議會主席葉傲冬、前黃大仙區議副主席黎榮浩等。

民建聯亦有10席選委來自基層社團界別，前民政事務局局長劉江華、前立法會議員陳鑑林等人自動當選。在競爭最激烈的社會福利界，民建聯朱麗玲亦成功當選。

連同立法會議員、人大政協界別等的選委席位，民建聯合共取得150多席，較上屆的約120人，增加約25%，不過以佔整體選委比例計算，民建聯在兩屆選委會同佔約一成，勢力維持不變。

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工聯會「票倉」勞工界大勝

工聯會今屆合共取得76席，較上屆增加近20席，大部分議席來自「票倉」勞工界，派出的50人，有46人當選。港九和新界分區會界別中，工聯會派出12人參選，11人當選。新設的內地港人團體代表界別亦有利工聯會，指定團體中有6個團體與工聯會，為工聯會帶來12席進帳。工聯會會長吳秋北在選舉結果公布後形容，今次是工聯會歷來選委會選舉的最佳成績。

經民聯至少有40人當選，大多來自第五界別，包括人大政協及全國性團體港人代表界別，如全國青聯副主席梁宏正、經民聯青委會副主席林顥伊。

新民黨取21席增近一倍

自由黨選委數目與上屆相若，主要集中在第一界別，包括批發及零售界、飲食界等。代表自由黨參選港九分區會界別的林佑碧和李鎮強亦順利當選。新民黨今屆取得21席，當中有11席來自第四界別，出戰港九和新界分區會界別的8人全數當選。