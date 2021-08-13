選委會︱盤點建制政黨勢力版圖　自由黨派員減　一政黨議席勢急漲

選舉委員會界別分組選舉下月舉行，提名期昨日（12日）結束，選舉主任共接獲1056份提名表格，未計算港區人大政協、立法會議員等當然委員。

在「愛國者治港」大原則下，建制派積極派人出戰，《香港01》盤點建制政黨於2016年及今屆派人參選選委數目，結果顯示民建聯派員仍然最多，最少90人報名，惟較2016年派出至少96人為少。

其次是工聯會，特別是今屆新增27席「內地港人團體代表」後，工聯會坐擁6個相關內地組織共12席，令該會派人參選增至82人，增幅達3成。參選人數最少的是自由黨，今屆選委會至少有13人報名，相比2016年有20人申報政治聯繫為自由黨，大跌3成半，自由黨榮譽主席田北俊、周梁淑怡均無參選。



▼民建聯成員參選選委、部分當然委員▼



+ 5

2016年選委會選委政治聯繫 與 2021年選委會政治聯繫提名



民建聯：96人 90人

工聯會：63人 82人

經民聯：18人 19人

自由黨：20人 13人

勞聯：14人 16人

新民黨：12人 14人



+ 4

劉江華參選「基層社團」 工聯會50人戰勞工界

對比兩屆選委會候選人填報或已知的政治聯繫，立法會最大黨民建聯參選人數，由上屆96人微跌至90人，包括循第五界別「全國性團體香港代表」參選的青年民建聯主席施永泰、林琳；參選「基層社團」的前民政事務局局長劉江華、前立法會議員陳鑑林等。



一直屈居「老二」的工聯會，在今屆選舉會勢力急漲，至少派出82人參選，與民建聯的差距收窄。工聯會票倉在勞工界，至少50人循此界別參選，在港九、新界分委會界別亦至少有11人出戰。



值得注意的是，民建聯與工聯會本身份屬友好，不乏成員擁有「雙牌頭」，例如報名選「新界分區委員會」的北區區議員温和達；參選第五界別「全國性團體」的陳穎欣。

同屬建制派的港九勞工社團聯會（勞聯），今屆派員參選數字增加2人，包括有15人全部都是出選勞工界，與工聯會50人名單、公務員工會等爭取該界別60個席位，情況與上屆相若。

▼多名自由黨元老無參選▼



李梓敬政治聯繫無填新民黨

商界政黨經民聯至少有19人報名，包括第五界別的全國青聯副主席梁宏正、林建岳女兒林林顥伊；參選商界（第一）的永和實業總經理林凱章，即立法會議員林健鋒之子。

自由黨今屆派出人選比上屆少，單計遞交提名表時填報政治聯繫，以及本身是當然委員的港區人大代表陳曉峰，屬自由黨的參選者為13人，正好是該黨在上屆選委會最終勝出的人數。不過，多名自由黨元老不再參選，包括田北俊、方剛、周梁淑怡等。

至少有14人與新民黨有政治聯繫，當中10人在填寫政治聯繫時申報為該黨成員，另外包括本身是當然選委的立法會議員葉劉淑儀、容海恩、全國政協委員黎棟國，但去年加入新民黨、參選基層社團的李梓敬，政治聯繫一欄未有填上新民黨。

【選舉改制】2016年，民主派在選舉委員會取得逾300席。（資料圖片/江智騫攝）

民主派上屆合共奪325席 今屆無人參選



2016年選委會選舉，民主派組成「民主300+」聯盟搶攻，民主黨、公民黨等泛民政黨斬獲不少議席，惟選舉大改制後，民主派今屆無人參選，亦非任何界別的當然委員（如立法會議員），只得狄志遠等3名非建制派參選。