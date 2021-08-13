選委會懶人包｜看清三大選舉重點　了解選舉戰況勢力版塊變動

選委會選舉已於昨日（12日）截止報名，1016人報名參選，競逐967個席位。在新選舉制度下，到底選委會有多少個席位需要在9月19日投票產生？有幾多席位是自動當選？各界別選舉競爭是否激烈？以下逐一為你拆解。



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1.選委會是如何產生？有幾多選委由選舉產生？

在新選舉制度下，選委會由原本1200人增加至1500人，分別透過當然、提名、選舉三種方式產生。現時362名是當然委員，例如港區人大、政協、立法會議員等，另外156名由指定團體提名產生；餘下982人（65.5%）由選舉產生，涉及36個界別。不過，扣除15個由與界別密切聯繫的人大以當然委員身份擔任，實際需選舉的席位為967個。

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2.實際有幾多選委席位需要投票？有幾多自動當選？

截至8月12日，選委會接獲1016人報名參選，當中22個界別共603名候選人通過資格審查後可自動當選。餘下14個界別將於9月19日投票，涉及413名候選人、364個席位。

3.需投票的14個界別競爭有幾激烈？

14個需投票的界別中，有9個界別報名人數比議席多1至2個；而競爭最激烈的是社會福利界，扣除3名人大當然委員席位後，23人競逐13個席位，當中包括新思維主席狄志遠、獨立民主派、西貢區議會主席周賢明。