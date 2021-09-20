選委會︱投票率九成盡破歷屆紀錄　法律等3分組100%　教育界最低

選委會界別分組選舉昨日（9月19日）下午6時正式結束，據選舉事務處公布，今屆選委會選舉投票率為89.77%，打破歷屆紀錄，其中3個分組投票率達100%，包括法律界、建築、測量、都市規劃及園境界，以及創新及科技界。



選民最多的教育界投票率最低，有1,469名選民投票，投票率為83.94%。



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選民基礎大變 今屆僅4,889人可投票

2016年選委會選舉，總體投票率為46.53%；2011年選委會選舉，投票率為27.60%；2006年選委會選舉，投票率為46.08%；2000年選委會選舉，投票率為19.49%。

不過須注意的是，今屆選舉是「完善選舉制度」後的第一次選舉，以往選舉的個人票完全消失，變為指定團體才可投票。本屆合資格選民（投票人）數目僅7,971名，而40個界別分組中，大部分界別已循當然委員成為選委或自動當選，因此需作投票的界別分組只有13個，可投票的選民總數只有4,889。這對比起之前數屆選民人數達二十多萬的情況有所不同，選民基數相差甚遠，因此不能直接比較。

法律界投票率百分百 教育界最低

眾多界別分組之中，法律界由於只有30個合資格團體選民，投票率達100%。此外，建測規園界和科技創新界，投票率亦是百分之百，兩者分別有55個及54個團體選民。當選法律界選委的資深大律師湯家驊指，對法律界投票率達到百分百感到欣慰，特別是律師會和大律師公會，按他理解均有投票，「這個亦讓我有點欣慰，因為這兩個會包含了整個法律界所有人士。」

教育界的已登記投票人數目最多，達1,750個，但亦是眾界別中最低的一個。

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