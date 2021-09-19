選委會︱狄志遠：高投票率更有利　期望現制度只是「過渡安排」

選舉委員會界別分組選舉今日（19日）舉行，新思維主席狄志遠參選社福界，是罕有的非建制派候選人，該界別由23人爭取12席。狄志遠見記者時表示，新規則下非建制派仍有參與空間，望有平台「勇敢地講出香港人嘅聲音」。狄志遠預料，目前投票率高或對他當選較為有利，他期望日後選舉能更開放，容讓更多人參與其中。



「香港需要多元聲音 」

今屆選委會選舉是實施「愛國者治港」後的第一場選舉，在不到5,000名選民中，非建制派只有2人，新思維主席狄志遠則是其中之一。狄志遠表示，實行「愛國者治港」無可厚非，雖有黨派因改制對是次選舉抱消極態度，但他強調，香港需要多元聲音，未來立法會非建制派聲音可能會較少，但「有聲音總好過無聲音」，非建制派於是次選舉仍有參與空間。狄志遠稱：「最緊要有平台、有空間，勇敢地講出香港人嘅聲音，呢個參與已經係非常之有價值。」

有人質疑非建制派代表屬少數，即使能發聲亦未能改變投票結果，狄志遠回應稱，發聲非常重要，他指在過去，民主並非追求人數，而是其代表性，如能引起社會關注，同樣能對港府，甚至北京政府施加政治壓力。

狄志遠又稱，今日投票率比想像中好，他預計整體社福界投票率應有八成，而截至下午1時，已有六成投票率，情況相當踴躍。狄志遠預期，據過往經驗，投票率高對擁有鐵票的代表較為不利，對擁有較少鐵票的狄志遠而言，高投票率能讓他爭取更多游離票。但他亦指出，本次選舉的「遊戲規則」與過往不同，最後結果仍難以預料。

狄志遠見記者。（黃穎津攝）

狄志遠：新制下代表性「唔理想」 希望只是過渡安排

改制以來，社會一直有聲音質疑選舉代表性。狄志遠坦言，新制下的選舉制度代表性「唔理想」，希望這只是一個「過渡期」，能幫助社會趨向穩定，未來選舉制度能更開放，容讓更多人參與其中。他呼籲非建制派在立法會選舉能攜手合作，爭取「多一席得一席」。

狄志遠強調：「民主運動從來都係得寸進尺，寸步爭取。」他期望未來政府主動聆聽不同意見，並於合理時間內落實普選。

狄志遠是社會福利界候選人，完整參選名單請按此：

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