選委會｜電子點票龜速候選人鬧爆　湯家驊：完善選舉卻沒完善點票

選委會界別分組選舉正式結果昨日（19日）進行，截至周一（20日）凌晨，點票工作仍未能正式開始，連選票分類工作都未完成，電子點票亦無法開始。

現場有多名候選人對點票進度非常不滿，法律界候選人之一、行政會議成員湯家驊表示，現場有不少候選人都對是次點票進度非常失望，尤其考慮到是次選舉只涉及4千多票，「完善了選舉制度，卻忘記了完善點票制度。」



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點票程序嚴重拖延 有工作人員伏案大睡

今次選舉首次引入電子點票，原意是加快點票程序，但卻出現拖延情況。選管會主席馮驊和政制及內地事務局局長曾國衞於昨晚上約9時，才在會展的點票中心打開票箱、倒出選票，比原定遲了約一小時。馮驊解釋，由於票箱運抵前，在票站內有很多會計報表要填寫，以往填寫報表是以人手記錄，但這次流程上多了電腦記錄，再多了一重程序。

此外，運送選票過程亦未知是否出現意外，至晚上約11時08分，荃灣雅麗珊社區中心的票箱才運抵會展點票中心，亦即投票時間結束後5個多小時。

今次選舉總投票人數只有4,380，原先外界預計應可較快完成，但票站關閉後6個多小時，仍未能正式開始電子點票工作。在現場，有工作人員似乎已等到不耐煩，有多人閉目養神，甚至直接伏案大睡。

湯家驊慨嘆，是次選舉「完善了選舉制度卻忘記了完善點票制度」。（資料圖片）

湯家驊：有候選人等不及須早走

選委會法律界只有30個團體選民，今次投票率達100%，理應很快有結果出爐。法律界候選人湯家驊向《香港01》記者表示，投票時間結束後6個多小時，連電子點票程序都未開始，仍在人手分票中。他指有些界別明明只有幾十票，可是由於選票混雜在其他界別選票中，工作人員需用人手分開：「點票就高科技，但第一步低科技工作未做完，科技再高都沒用。」他慨嘆：「不耐煩也沒法，完善了選舉制度卻忘記了完善點票制度。」

湯家驊又指，現場許多候選人都等不及，需要提前離場，因周一一早仍有工作。至於湯家驊本人，他指周一亦有行政會議預備會議要開，但過往經歷多場選舉，再麻煩的行政程序都見過，已習慣等到選舉翌日早上。

狄志遠轟太多程序：衰過深圳過關

社會福利界候選人、新思維主席狄志遠炮轟點票安排，直斥：「簡直離晒大譜」。他指候選人進出中央點票站須排隊「Check-in」、「Check-out」，坦言這些程序「根本好無謂」，「坐埋一班人都只係幾百人喺度，咁樣出入仲衰過深圳過關，程序好『論盡』囉」。

狄志遠指，選舉事務處建議候選人晚上6時半到場，惟投票結束至今已7小時，仍未完成投票，反映政府「驚輸」和心怯，「反映政府心好怯，點解會咁呢？佢哋驚輸、驚錯，樣樣做多十倍嘢，呢啲係社會成本，變咗矯枉過正！」。他又說：「如果下次選立法會咁樣，三日之後先返嚟等報告啦！一張票搞十幾個程序，四千票都咁搞，立法會選舉大鑊啦！」

他又批評新聞中心的佈置圍欄過多，猶如「暴動區域」，「啲佈置咁多鐵馬，真係好似暴動區域，你幾惡呀？需要咁多鐵馬。」

麥美娟全晚未食飯：究竟6個鐘頭發生咩事？

工聯會立法會議員麥美娟表示，晚上6點鐘投票完成後，直到現在相隔6小時，「都仲話分緊票，仲話有啲票啱啱嚟，究竟6個鐘頭發生咩事？」對於有指票箱延遲送達會展，麥美娟稱有地區消息指，荃灣雅麗珊社區中心的票站，出現電腦票和紙張票數目不一的情況，但她指現場消息卻傳出是報表問題，「要對來對去」，強調不知那個版本屬實。

麥美娟稱，原以為凌晨12時左右會完成所有點票程序，沒想到程序會這樣慢，「知道咁樣就唔咁早嚟啦」，直言「飯都未食」。對於會否擔心年底立法會選舉出現同一情況，麥美娟稱感擔心，她稱若這次是出現報表問題的話，屆時選舉的票站較現在更多，「對報表咪仲對得耐，對兩日都得啦」。