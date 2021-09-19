選委會︱陳弘毅：對抗式政治將轉為協商式政治　冀中港合作共贏

選舉委員會界別分組選舉今日（19日）舉行，《基本法》委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅到九龍公園體育館票站視察。陳弘毅表示，選舉制度改革後，望能將過往的「對抗式政治」，轉變為「協商式政治」，讓香港與內地合作，達致雙贏。



陳弘毅表示，選舉制度改革後，望能將過往的「對抗式政治」，轉變為「協商式政治」。（黃穎津攝）

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行政立法對抗、香港內地對抗 不利發展

陳弘毅表示，過往香港存在政治鬥爭，有人主張「攬炒」、「拉布」等行為，影響有效施政，長遠而言，對本港民生相當不利。他指這種「對抗式政治」，包括行政及立法的對抗、對立香港與內地利益、妖魔化內地等，都不利於香港在「一國兩制」之下的發展。

陳弘毅稱：「過去幾年香港政治發展偏離咗正常嘅軌道。」選舉制度改革後，選舉委員會將比以前扮演更加重要的角色。他相信，新制下能選出更合適的人才，改變香港的管治質素及政治生態，一改以往的「對抗式政治」，轉變為「協商式政治」，讓香港與內地合作，達致雙贏。

▼9月19日選舉委員會選舉情況▼



陳弘毅：支持中央不代表一言堂

有人質疑議會變成「一言堂」能否改善管治質素，陳弘毅指，絕大部分議員支持中央政府對香港的方針政策，但不表示他們對於香港管治、政策不可以有不同意見。他絕不同意議會只是「清一色、一把聲」，認為議會容許多元聲音。