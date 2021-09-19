選委會︱林鄭月娥：近九成投票率　反映各界別對新選舉制度的支持

選委會界別分組選舉今日（9月19日）下午6時完結，行政長官林鄭月娥發表聲明，指「完善選舉制度」後首場選舉順利舉行，接近九成的投票率，亦反映各界別分組成員對新選舉制度的支持。



將總結經驗 確保日後選舉妥善及順利舉行

林鄭月娥指，今次是按全國人大常委會通過經修訂的《基本法》附件一及附件二，完善香港特別行政區選舉制度後的首場選舉，意義重大，象徵特區政治體制落實「愛國者治港」原則，堅持維護國家主權、安全和發展利益，確保「一國兩制」實踐行穩致遠，「由40個界別分組共1,500人組成的選委會，有廣泛的代表性和符合均衡參與的原則；從他們在選舉過程中提出的政綱和與市民的互動，都展示了對社會的承擔。今日接近九成的投票率亦反映各界別分組成員對新選舉制度的支持。」

特首林鄭月娥到灣仔會展巡視票站，稱今次選舉具有多重意義，可確保由「愛國者治港」，並為之後的立法會及特首選舉打好基礎。（盧翊銘攝）

林鄭感謝候選人資格審查委員會、選管會、選舉事務處等在落實完善選舉制度的每一個環節嚴格依法辦事，令選舉在公開、公平和誠實的情況下進行；這次選舉並順利實施多項首次採用的優化措施，包括電子選民登記冊系統及特別排隊安排等，為日後的選舉打好基礎。

她最後提到，政制及內地事務局將總結今日在各投票站安排的實踐經驗，供日後參考，並會繼續與選舉管理委員會和選舉事務處等相關部門保持緊密合作，為接下來的立法會換屆選舉和行政長官選舉擬備全面和周詳的計劃，全力確保選舉妥善和順利舉行。