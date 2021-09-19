選委會︱市民擬踢走泛民詎料無份投　選管會接投訴「為何我無票」

選委會選舉今（19日）舉行，是選舉制度修改後首場選舉，雖只有13個界別分組4800名選民有份投票，但政府選前落力推廣，除了照舊有電視宣傳片，高官也不時經傳媒宣傳新選制確立「愛國者治港」原則。上周末，一班港區人大政協及商界等當然選委及自動當選選委，一連兩日落區擺千個街站宣傳。



未知是否宣傳奏效，今日各票站都有市民以為自己有票投，有人想「趕走啲烏煙瘴氣嘅人（民主派）」，也有人樂見無泛民入閘，但最終都慨嘆摸門釘：「原來今日無我份！」



選舉管理委員會主席馮驊亦透露，有市民向選管會投訴為何自己不能投票，馮只回應這牽涉投票人資格的問題。他又認為今次選舉，政府宣傳非常充足，當中未見有誤導是區議會選舉。



有市民擬盡選民責任摸門釘

家住沙田的何伯下午專程趕到沙田大會堂票站，希望可以盡公民責任投票，抵埗始知自己並非選委會選民，「睇政府宣傳以為有得選，原來今日無我份！」他稱很支持政府完善選舉制度，被問到會否擔心新制度下選委會不夠廣泛代表性，他則回應指，開心見到非建制派無法「入閘」，「泛民無晒咪好囉」。

同樣以為有份投票的何女士表示，自己從網絡得悉今日有「選舉」，因此前來票站「投票支持政府，趕走啲烏煙瘴氣嘅人，投票畀啲做實事嘅人」。對於今次只有兩個非建制派人士成功參選，她就建議「民主派如果真係為港好，唔係搞亂檔，就改進啦！不過，其實政府都要改進下，做嘢唔好成日將市民訴求當個波，踢嚟踢去！」

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社福選民嘆新制限制多

社福界選民譚先生則指，新的選委會選舉新增不少限制、條件相當嚴格，雖然選委總數提升了，但代表性卻不及以往。雖然如此，今日仍有心儀的候選人出選，所以希望盡公民責任，票選能夠代表社福界的代表。

馮驊：未見政府宣傳有誤導

馮驊今早巡視會展票站，被記者問到有市民誤會今天是區議會選舉，他回應指政府宣傳非常充足，和以往一樣有電台電視廣告，也有橫額海報，當中未見有誤導為區議會選舉。

至於今次選舉除了5個一般票站，也有1個設在警署的票站，供受羈押人士投票。馮驊指暫時沒收到消息有人使用該票站，但解釋指如果今天內有投票人被捕，他們可以在該處投票。