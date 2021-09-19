選委會︱提名民主派參選？　譚耀宗：民建聯優先考慮黨友

選舉委員會選舉今日（19日）舉行，民建聯勢成最多選委的政黨。全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗希望，新一屆選委能夠選出賢能之士，而該黨選委在立法會選舉，會優先考慮提名黨內人士。



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稱「小圈子選舉」形容不準確

譚耀宗表示，今次選舉有近九成投票率實屬難得，希望新一屆選委有擔當，能夠選出賢能之士。他指以「小圈子選舉」形容今次選舉並不準確，強調不少選委是團體代表選出，或是透過團體產生，認為代表性強。

譚耀宗指，民建聯選委除了會找出合適人選參與立法會及特首選舉之外，亦會研究政策並提出具體主張。至於會否提名民主派人士參選立法會，譚耀宗說，民建聯黨內有很多合適人選，會先考慮黨內人士。

湯家驊：律師會及大律師公會均投票感欣慰

法律界候選人湯家驊表示，今次選舉工程與以往分別不大，而律師會及大律師公會均有投票，自己對此感到欣慰。

商界（第三）參選人、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然指，今次是選舉新制度下首場選舉，選委會除了獲賦權選特首，亦獲賦權選出40名立法會議員。他指，是次投票率高是一個好現象，認為這種「法團主義式民主選舉」的投票率在世界各地普遍相當高，「法團主義式民主選舉令不同團體有充足討論，機構從而醞釀出選咩人，再去投票，世界上用呢種選舉方式嘅選舉，投票率都係比較高，如果個人去投票嘅話，可能會因為懶而唔投票。」