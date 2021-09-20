選委會｜電子點票大甩轆　4380張選票通宵點不完　曾國衞：會檢討

選舉委員會投票昨日（19日）傍晚6時結束，首次採用電子點票，結果到翌日早上6時，竟仍未完成點票！今次選舉只有4,380張票，比立法會、區議會等投票人數相比屬「小巫見大巫」，但點票進度異常緩慢，更出現點票機故障事件，多名候選人大表不滿，批評當局安排不周，「完善了選舉制度，卻忘記了完善點票制度」，更有人等不到選舉結果出爐，索取打道回府休息。



荃灣票站票數不一 引發第一輪延誤

今次點票有多個「出事位」，首先是荃灣雅麗珊社區中心的票箱，於晚上11時08分才送抵會展中央點票站，令點票程序大落後。有消息指，荃灣票站的電腦票和紙張票數不一樣，亦有指是報表問題，需要重新檢視，因此花了很多時間。

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選票運到後要逐一檢查再分類

選票運到灣仔會展的中央點票站後，單是分類已花了不少時間。工作人員在中央點票站將來自不同票站的選票分門另類，放進13個不同界別的分類箱，以便把選票放進光學標記閱讀機，進行電子點票。工作人員把選票分類的過程並非一蹴而就，人員須把選票逐一檢查，確認選票來自哪一個界別分組，將把選票放在所屬的分組分類箱，故即使是次以光學標記閱讀機進行點票，惟人手分類過程卻追不上電子點票的速度，導致點票過程出現阻滯。至凌晨12時36分，當局始完成最後一個票站（九龍公園體育館）的選票分類。

陳雲生指點算新界分區委員會、滅罪會和防火會的系統出現故障。（吳倬安攝）

點票機故障 點票代理人斥無人答覆

到了點票時間，新的問題又再出現。由於部份選民填表方法不正確，出現多張問題票；更不幸地，在最多參選人的新界分區會、滅罪會和防火會界別（82名參選人爭80個席位），點票系統竟然出現故障，甚至影響其他界別，令點票過程一波三折。

監察點票代理人、屯門前區議員陳雲生指，點算新界分區會、滅罪會和防火會的系統出現故障，工作人員需人手將50張選票分成一疊，再逐一放進光學閱讀機進行電子點票，惟至少有50張選票無法「過機」。他凌晨4時見記者，指情況至少已維持一小時，又指「問唔到負責人，無一個人答到我」，又指「起碼要有個答覆啦！飛機delay都會講比你聽啦！」

結果直至早上6時，即投票結束後12小時，這13個界別共4,380票仍未完全點完。

政制局長曾國衞。（吳倬安攝）

曾國衞：大家都努力緊

《香港01》記者凌晨在會展外「捕獲」政制及內地事務局局長曾國衞，他稱需時檢對選票、進行抽籤等；對於選舉結果公布時間延誤，他稱「大家都努力緊」，稍後會檢討不同環節安排。