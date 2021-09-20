選委會｜點票程序大落後　候選人轟離譜　拆解兩大致命原因

選舉委員會界別分組選舉於昨天（19日）傍晚6時完成投票程序，惟截至今（20日）凌晨2時仍未完成點票程序，多名候選人批評點名過程緩慢，法律界候選人之一、行政會議成員湯家驊更坦言：「完善了選舉制度，卻忘記了完善點票制度。」



綜合現場情況，點票進度大落後主要源於兩大原因，一是有票箱於晚上11時方運抵票站，二是選票分類安排與電子點票安排未能配合。



+ 6

立即到01選委會網站 掌握最新選情、各版塊勢力分布

原定開票儀式延遲1小時至9時半才開始

投票程序於昨天晚上6時結束，約於晚上6時半，已有工作人員在中央點票站安排新聞中心內的傳媒拍攝選票抵達會展，當時有工作人員指，選管會主席馮驊和政制局局長曾國衞或提早於7時打開首個票箱，展開點票程序，較原定計劃早1小時。

惟最終在晚上9時許，馮驊和曾國衞才現身中央點票站，將來自教育界的選票倒出。原定在8時半見記者公布臨時投票率的馮驊，最終9時32分才現身見記者，足足遲了1小時。

荃灣票箱11時始送抵會場

根據程序，中央點票站工作人員須先把不同界別的選票分類，來自會展票站、九龍公園體育館、沙田大會堂及屯門大會堂的選票，均於約9時半展開「開啟投票箱及分類選票」的程序，沙田大會堂的選票最快完成分類，於晚上11時完成。惟荃灣雅麗珊社區中心的票箱於晚上11時08分才送抵會展中央點票站，令點票程序大落後。

在會展現場協助工聯會其他候選人的當然選委、立法會議員麥美娟指，晚上6時投票完成後，但截至凌晨約1時，「都仲話分緊票，仲話有啲票啱啱嚟，究竟6個鐘頭發生咩事？」對於有指票箱延遲送達會展，麥美娟稱有地區消息指，荃灣票站出現電腦票、紙張票數目不一的情況，但她指現場消息卻傳出是報表問題，「要對來對去」，她不知哪個版本屬實。

先逐張票檢查再人手分類 拖慢進度

工作人員在中央點票站將來自不同票站的選票分門另類，放進13個不同界別的分類箱，以便把選票放進光學標記閱讀機，進行電子點票。工作人員把選票分類的過程並非一蹴而就，人員須把選票逐一檢查，確認選票來自哪一個界別分組，將把選票放在所屬的分組分類箱，故即使是次以光學標記閱讀機進行點票，惟人手分類過程卻追不上電子點票的速度，導致點票過程出現阻滯。至凌晨12時36分，當局始完成最後一個票站（九龍公園體育館）的選票分類。

截至凌晨2時，選舉主任僅完成4個分組的問題票判裁程序，包括保險界、商界（三）、醫學及衞生服務界和建測規園界。至凌晨3時許，官方結公布首個分組（建測規園界）結果，距離投票結束已逾8小時。