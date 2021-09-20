選委會︱非建制狄志遠當選　譚耀宗：結果反映無排擠「乜乜派」

選舉委員會選舉今早（20日）塵埃落定，全國人大常委譚耀宗表示，認為選舉大致順利，相信整體票數較少是因為團體選民佔比多，但強調不少選委在社會經驗豐富，當選實至名歸，他個人身為當然選委，亦有呼籲選委團結及盡責。



至於今次選舉非建制陣營有社福界狄志遠當選，譚耀宗認為，選舉結果反映並非「乜乜派」的人就會被排擠，相信獲得足夠提名及通過資格審查委員會的參選人都沒有問題。



譚耀宗形容選舉大致順利 值得總結經驗

譚耀宗今早在電台節目指，昨晚在點票中心現場，知道選舉管理委員會主席馮驊已就點票過程解釋，晚上點票工作較慢，例如有票箱未能找到、未能開箱點票等，亦有部分數字不吻合情況。他強調，今次選舉經驗重要，形容選舉大致順利，亦有高投票率。

有人質疑今次選舉競爭性不足，譚耀宗強調，選舉的投票人主要是團體選民，故投票數字當然不及個人票為主的選舉，惟不少當選的選委社會經驗豐富，當選實至名歸。他認為選委有共同目標，下一步要選好立法會及行政長官，希望各人能夠擔當好此工作。譚耀宗指，選委大多都有認真表達政綱，他身為當然委員，都有呼籲選委團結、盡責。

未回應總召集人人選花落誰家

今次選舉以社福界競爭最激烈，當中包括兩名碩果僅存的非建制派，其中狄志遠在抽籤下當選，周賢明落選。譚耀宗評論選舉結果時，表示尊重選民選擇，但認為選舉結果反映並非「甚麼派」的人就會被排擠，強調候選人都是資格審查委員會下合資格的候選人。他認為每次競選當候選人多的時候，都會有挑戰，市民只要自認合資格，有足夠提名票及獲資審會批准，即可參選。

另外，就選委會總召集人的人選方面，譚耀宗表示，有關制度設於基本法附件，將分別設有總召集人及召集人，但強調這些職位亦非經常需要召開會議。