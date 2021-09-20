職工盟停運波及培訓中心逾千學生　工聯會稱盡力協助

職工盟昨日宣布有關解散程序，舉辦200多個與僱員再培訓局合辦課程的職工盟培訓中心亦將要停止運作。職工盟主席黃迺元今早（20日）在電台節目指，他們未開辦的課程將不會再收生，目前仍有50多班課程未完成，料有過千同學受影響，他們希望將影響減至最低，而其他課程，將需要與僱員再培訓局再作討論。



工聯會理事長黃國在同一節目表示，他們與培訓機構有緊密聯絡，但指目前仍是情況未明，相信職工盟不少課程在其他機構都有提供；至於少數獨家課程，只要市場有需要，相信假以時日都能夠開辦，強調工聯會將盡力協助，呼籲政府主動跟進，整個市場一同吸納，希望做到無縫交接。



黃迺元（右二）指，職工盟成員經理性討論，認為如果繼續運作將影響成員的人身安全，才無法運作下去。（張浩維攝）

黃迺元在港台節目接受電話訪問，提到職工盟解散後對部分較弱勢的屬會造成影響，但他們一直努力推行「屬會自立」，職工盟作為職工會平台，最後仍要討論如何令相對弱勢的工會自立。

至於解散的原因，除了之前表示成員受到人身安全的威脅，黃迺元只表示未能再作透露，但提到親建制媒體的抹黑，以至不同渠道的訊息都令成員困擾。他又稱，之前見到有例子，有團體啟動解散後，亦不代表相關攻擊及抹黑會停止，只是成員經理性討論，認為如果繼續運作將影響成員的人身安全，才無法運作下去。

黃國望政府主動跟進 整個工會市場對接職工盟服務

就培訓中心停辦一事，勞工及福利局局長羅致光曾提到，應盡快完成未完成的課程，或者找其他組織接手。工聯會理事長黃國表示，他們有主動就事件溝通，但認為之前狀況未明朗化，相信待職工盟解散，明朗化後會處理。

黃國表示，據其了解，職工盟的課程以往每年有1.2萬至1.3萬人報讀，相信整個市場可一同吸納，建議政府當局主動溝通、以「急事急辦」的思維解決問題，他亦有呼籲工聯會同事盡快處理，希望做到無縫對接。

工聯會理事長黃國指職工盟作為工會有一定作用，但強調如果有違國家安全，做任何事都無法抵銷此負面影響。（資料圖片／盧翊銘攝）

工聯會批工會涉政治有風險 若違國安做任何事都無法抵銷

至於職工盟解散的原因，黃國相信與工會活動未必有關係，而是因為政治因素。他引用報道稱，職工盟有「收受外國巨額捐款」等傳聞，強調如果工會有太多政治活動參與，可能面對政治風險。職工盟曾澄清指，與美國勞聯產聯下有聯絡，但參與的活動都是與工會相關。

黃國認為，職工盟作為工會有一定作用，但認為他們對香港亦有很大破壞，例如發動「三罷」，亦有工會涉觸犯國安法等。他強調，帶動工會不應帶動違法行為，強調如果有違國家安全，做任何事都無法抵銷此負面影響。