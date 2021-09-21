01消息：習近平內部會議明言「地產商」左右治港　已一去不復返！

《香港01》記者獲悉，國家主席習近平早於三年前（2018年）的一個港澳工作協調小組內部會議上，明確說道：「香港商界影響中央治港政策的日子已一去不復返」。有熟悉國情的消息人士表示，中央高層口中的香港商界其實就是地產商。



另有消息指出，香港地產商的一個首富級家族，早前邀請國安公署要員到其家族大宅「家宴」，據悉，富豪安排家族所有重要成員都出席宴會，在宴席中闡明本身家族於反修例暴動期間的一些言論，並非「同情黑暴」，希望不要持續有所誤會，而在宴會後，富豪還表示大為放心云云....



夏寶龍曾提「告別劏房」

《路透》近日報道中央要求本港地產商助解房屋短缺，表明市場「遊戲規則已經改變」，不再容忍「壟斷行為」，引起市場震盪。

事實上，記者獲悉，中央對香港地產商早有微言，特別是2019年反修例暴動期間，各大地產商初段保持沉默，直至內地官媒批評，才陸續發聲明支持「止暴制亂」。同年9月，《人民日報》發表評論員文章，題為《解決住房問題，香港不能再等了！》文中提及「地產商是時候釋放最大善意，而不應只打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板。什麼才是對香港未來負責？什麼才是對年輕人『網開一面』？這才是。」

然而，事隔近兩年之後，香港住房問題仍然嚴峻，毫無明顯改善。國務院港澳辦主任夏寶龍遂於今年7月罕有地，就具體民生政策提出明確指示，表明有「四個期盼」，期望大家揪心的香港住房問題，必將得到極大改善，要「告別劏房、籠屋」。夏談到管治者條件時，更提出要「衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬」，有效破解住房、就業、貧富懸殊等突出問題。

可以說，解決市民最切身的房屋問題，是特區管治者的當前要務，除了政府官員要帶頭開路架橋，整個社會亦配合起動，這當然少不了各大地產發展商。

消息「震散」地產股

一直以來，社會普遍認為中央不願撼動商界利益，但這種看法早在反修例事件之前已有改變，消息人士透露，國家主席習近平曾在2018年的一個港澳工作協調小組內部會議上，表明「商界左右中央治港政策的日子不復存在」，當中的「商界」就是指地產商，北京並非否定地產商，不讓它賺錢，而是在賺取合理回報之同時，亦要具備社會責任，協助解決房屋問題。

個別發展商已「聞風而動」，近月積極參與「土地共享先導計劃」。然而這種「小動作」，恐怕亦難令北京滿意。

港股方面，自外媒報道北京向地產商提出所謂「新任務」後，瞬即「震散」藍籌地產股，五大發展商(9月20日)股價，全線遭受重創，其中持有最多新界農地的恒地﹙0012﹚插13.2%，收報28.95元，跌幅最大；新世界﹙0017﹚插12.3%，收報30.4元；新地﹙0016﹚插10.3%，收報94.5元；長實﹙1113﹚插9.3%，收報41.85元；信置﹙0083﹚插5.6%，收報10.1元。五大地產股市值單日合共蒸發約837億元，以蒸發市值計，新地最受影響，達到316億元。

特首林鄭月娥下月初發表任內最後一份《施政報告》，土地供應將是一大重點，發展商如何以實際行動「回饋社會」，值得注視。