選委會｜李家超指女性選委比例增加　做好立法會選舉資審把關工作

政務司司長、候選人資格審查委員會主席李家超今（20日）在社交網頁發文，稱祝賀全新選委會誕生，指今屆選委會的女性委員比例有所增加，感謝女士們對社會作出的貢獻，又指三個月後將會舉行立法會選舉，由他任主席的資格審查委員會，將會繼續做好把關工作，確保「愛國者治港」原則全面落實。



李家超出席婦聯活動。

稱要糾正「犯法可使人生更精彩」等思想

李家超今出席香港工商界婦女舉辦的慶祝國慶活動時，應邀與嘉賓分享他對「完善選舉制度」的一些看法，強調新選舉制度的主旨，是杜絕「反中亂港分子」或「外國代理人」藉原有選舉制度的漏洞，進入管治體制，癱瘓立法會及政府運作，又指完善後的選舉制度，引入有效的資格審查制度、重塑選委會的組成及賦予新的職能，包括選出40名立法會議員，以及提名立法會選舉的候選人，「優化了立法會的組成，增加了廣泛代表性和均衡參與，對香港重回正軌發揮關鍵作用。」

他又稱，有與會者關心到青年的國家觀念和國家安全意識薄弱，問政府會如何加強國安教育。李家超指出，自《國安法》實施以來，教育局已做了很多工作加強校長和教職員培訓，並更新教材，但要增強下一代的國安意識，全社會要一起努力，多加解說和輔導，「對錯誤的價值觀及以往的歪理成河，包括『自由等同任意妄為』、荒唐的所謂『違法達義』、『犯法可使人生更精彩』等思想撥亂反正，高調發聲去矯正，把真理說出來至成為主流，建立正確的社會意識。」