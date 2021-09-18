選委會選舉︱李家超：新制突破界別利益局限　強化國家元素

選舉委員會界別分組選舉明日（19日）舉行，政務司司長李家超到位於灣仔會展的票站及中央點票站，視察投票、點票準備及安排。他批評過去有反動力量刻意製造香港和內地矛盾，利用選舉制度漏洞勾結外部勢力，企圖癱瘓立法會、阻撓政府施政。

李家超指，完善選舉制度消除了亂象和政治紛擾，選委會是核心要素，也是新制下首場選舉，是落實「愛國者治港」原則重要一步。選委會增設了中小企業界、基層社團、同鄉社團等界別，也增加了全國性團體代表，李形容有利於在選委會中強化國家元素。



李家超到位於灣仔會展的票站及中央點票站，視察投票、點票準備及安排。（李家超網誌）

選委要確保獲提名者均愛國

李家超發表網誌，指政府高度重視這場選舉，會確保在公平、公正和廉潔情況下進行。他稱新一屆選委會增加了一個界別及300席位，令組成更有廣泛代表性和均衡參與，選委會增多不同界別的優秀人才，有利於香港未來發展。選委會突破以往某些團體、某些界別的利益局限性，更好保障社會整體利益。

而新選委會獲賦予新職能，包括選出40名立法會議員，以及提名所有立法會候選人。李家超指選委要把好提名關，確保獲提名的都是愛國者。

批反動力量策動大型政治運動

李家超也批評，過去「反動力量」甘心做外國代理人，由23條立法、國民教育、佔中、旺角暴動，以至2019年「黑暴」，一直「挑戰中央權威、衝擊一國兩制底線，破壞國家和香港利益」，要「攬炒」香港。

完善選舉制度是重塑良政善治的新格局，《國安法》使香港由亂轉治，完善選舉制度則建立關鍵的制度基礎，由治至興。