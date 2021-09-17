李家超稱教育不應成政治工具　學校須培育愛國者

教育局今年將通識科修改為公民與社會發展科，課程加入大量國家元素，近月政府又宣布與教協終止工作關係，最終教協亦宣布解散。政務司司長李家超今日（17日）表示，隨着《香港國安法》的實施，社會回復安全，校園也回復平靜，專業應歸專業。他強調，教育不應變成政治工具，只這不單是不專業，更是不道德。



李家超稱，2019年社會事件反映不少年輕人對國家觀念薄弱，政府透過更新課程指引、發展資源、提供教師培訓以及組織學生活動及內地交流等，支援學校推動國民教育。



李家超（中）出席香港教育界慶祝中華人民共和國成立七十二周年聯歡宴會。中聯辦教科部部長蔣建湘（左四）、教育局局長楊潤雄（右四）等嘉賓在宴會上合照。（政府新聞處圖片）

李家超出席香港教育界慶祝國慶活動時致辭，指理想的校園裏，教師應專心於教授，學生應專心學習，強調教育應回歸教育本身的專業。

他指，2019年的社會事件反映了年輕人的不守法意識，亦反映了國家觀念非常薄弱。他認為，學校必須培育青少年有正面的價值觀，成為對社會有承擔，具備國家觀念、香港情懷和國際視野的愛國者。

政府透過更新課程指引推動國民教育

李家超表示，政府透過更新課程指引、發展教學資源、提供多元化教師培訓，以及組織學生活動及內地交流等，支援學校推動國民教育。他感謝中聯辦和外交部駐港特派員公署為校長和教師安排國家安全的講座，指內容深入淺出，強化他們的國家安全觀念。

他亦強調培育青少年的國家觀念、民族情懷，是政府、教育界、家長和社會各界的共同責任。