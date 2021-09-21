選委會︱林鄭：點票有「相當嚴重問題」　對候選人無法休息致歉

剛過去的選舉委員會選舉在點票工作出現問題，僅4千多票亦點票至選舉翌日早上。特首林鄭月娥今早（21日）表示，認為當日點票出現相當嚴重的問題，雖然特區政府礙於法例要求，不可代選舉管理委員會作出相關安排的決定，但港府一定會關心、跟進。

林鄭表示，對點票問題造成候選人在票站長時間等待選舉結果，無法好好休息致歉。她作為行政長官，一定會督促選管會優化相關措施。



林鄭強調選舉籌備推行由選管會負責 向候選人致歉

林鄭回答提問時指，選舉當日由上午9時到下午6時投票大致順利，但認為亦有一定問題，例如5個投票站開多少櫃檯派票方面，在會展票站有很多櫃檯，但新界及九龍部分派有部分櫃檯較少，令選民排隊時間較長。

對於點票的情況，林鄭笑指記者「似乎有問題」的說法已很客氣，認為當日「真係有問題，有相當嚴重嘅問題」，她亦很關心為何有此問題出現，以及研究如何防止問題再出現。她指當晚在9點前巡視票站，曾問及何時有選舉結果，獲回應指午夜12時會有結果，但最終實際卻差很遠。林鄭認為點票工作明顯有問題，需要查找問題所在，並想辦法解決。

不過她特別提到選舉制度、法例是特區的工作，可是選舉的籌備及推行，實際上是選舉管理委員會的工作，有條例訂明需要獨立進行，並由選管會提交相關報告。她強調，特區政府不可代選管會作決定，但一定會關心，故政制及內地事務局局長曾國衞已與局內同事、選舉事務處、選管會等執行機關疏理問題，防範12月立法會選舉再出現這些問題，亦認為立法會的事務委員會一定會跟進。

對於點票問題令不少候選人要長時間在點票站等候，以致無法進食及休息，林鄭表示歉意，指作為行政長官，一定會督促選管會優化相關措施。