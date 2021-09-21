灣仔區議會僅餘5區議員　建制互選黃宏泰無競爭任新主席

繼今年7月大批區議員辭職、港島區議員宣誓並被DQ後，灣仔區議會只餘下5名區議員，其中只有軒尼斯區議員顧國慧屬民主派，其餘包括立法會議員謝偉俊、香港島各界聯合會黃宏泰、李碧儀及自由黨林偉文。

灣仔區議會今日（21日）重新選出主席及副主席，黃宏泰及林偉文在無競爭下，約5分鐘內自動當選成為主席及副主席。而該區議會的惟一民主派顧國慧，則向區議會報稱身體不適，沒有出席會議。

黃宏泰表示，灣仔多年來都相當和諧的社區，希望他們可牽頭營造快樂和諧的社區並感染其他區，令香港變得如以前一樣和諧。



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民政事務專員陳天柱按區議會條例，於主席及副主席懸空後首次會議，主席會議選出新的主席及副主席。他表示，限期前收到的主席提名書只有一張，該獲提名人是黃宏泰，由謝偉俊提名，李碧儀和議。陳天柱表示，由於只有一人被提名，黃宏泰被直接視為當選。

至副主席提名階段，陳天柱表示，由於副主席提名書亦只有一張提名，由黃宏泰提名林偉文，同樣在無競爭下自動當選。

灣仔區議會選出新主席黃宏泰。（歐嘉樂攝）

選主席5分鐘後立即續開會議

選舉結束後，黃宏泰隨即表示5分鐘後重開第六屆灣仔區議會第14次會議，處理先前未完成的事務。

重新開會後，灣仔區議會討論修訂會議紀錄、各個轄下委員會進度報告、撥款使用程序等各項議程。會上亦邀請香港馬拉松籌備委員會及香港田徑總會代表與會，討論今年的渣打香港馬拉松籌備情況。籌委會及田徑總會代表在會上簡介10月24日的安排，提到因應疫情，參加人數由以往7.4萬人減至1.85萬人。

區議員李碧儀關心跑手需要空間唞氣，但擔心有居民會投訴，問籌委會將如何處理，並問及人手安排是否足夠。籌委會表示，他們不鼓勵跑手在維園逗留，今年更不安排向跑手提供香蕉，「要食嘢就需要離開」。

灣仔區議會選出新主席及副主席。（歐嘉樂攝）

主席及副主席突在會上感謝警方

林偉文及黃宏泰在會議尾聲的「其他事項」先後表示感謝警方在灣仔區的服務。林偉文會後解釋，以往撲滅罪行委員會定期會向區議會提交報告，並由警方在會上報告區內罪案數字，但在泛民把持之下取消了該項目，故他惟有在其他事項發表，讚揚他們最近迅速破案。

談及日後工作，黃宏泰表示區議會積壓了不少工作需要「撥亂反正」，但會否改動委員會，則需要與其他區議員一同相討，再作決定。