區議員宣誓｜政府致函九龍各區議員　周五於北角社區會堂宣誓

政府今日（20日）致函九龍的區議員，於本周五（24日）進行宣誓，地點將在北角社區會堂。這是第二批宣誓的區議員。



民主黨深水埗區議員袁海文證實已接獲邀請信。他指，時間將定在9月24日上午10時，地點為北角社區會堂。他表示，相信九龍區的區議員都是同一日期和地點。

政府同日下午發稿指出，政府9月24日在北角社區會堂舉行第二場區議員宣誓儀式，包括油尖旺區議會、深水埗區議會、九龍城區議會、黃大仙區議會和觀塘區議會的區議員，並由民政事務局局長徐英偉作為行政長官授權的監誓人監誓。所有在任的九龍區區議員均會獲邀出席宣誓儀式，監誓人今日已向所有九龍區在任的區議員發出宣誓儀式邀請函。

政府將於舉行宣誓儀式後發布宣誓有效的區議員名單。至於令監誓人對其宣誓有效性存疑的區議員，監誓人會按相關法例作出跟進。

九龍區尚餘56名區議員

目前九龍區5個區議會，還剩56名區議員。黃大仙有3人、觀塘有17人、油尖旺有11人、九龍城有15人、深水埗有10人。其中，油尖旺區議員涂謹申曾因民主派初選案被捕但暫未被起訴，預料是「高危一族」。

港島區議員於9月10日已完成宣誓，當中7人被裁定無效，失去議員資格，包括原灣仔區議會主席楊雪盈。

▼較早前7名港島區議員被DQ▼

