民主黨選舉路︱李華明：參選須中央開綠燈　倘主動棄選必然退黨

民主黨周日（26日）將召開會員大會，討論是否參選12月的立法會選舉。支持參選的民主黨元老、前立法會議員李華明接受《香港01》查詢時表示，若民主黨最終決定棄選，將失去政黨的角色，違背他的個人信念，他會選擇退黨。



李華明指，民主黨作為政黨若不參選，將失去發聲平台，違背政黨的基本功能，屆時民主黨已完成歷史任務，倘民主黨不解散，他只好無奈退黨。

參選視乎DQ情況 李華明批勢利

是否參選，相信區議員宣誓裁決，亦在民主黨考慮之列。港島區區議員本月10日「打頭陣」完成宣誓，及後7名民主派區議員在補交資料後仍被DQ，包括被視為民主黨「主選派」的蘇逸恒。李華明稱，接下來未知會否有更多黨員被DQ，但認為視乎DQ情況而決定是否參選的看法勢利，民主黨應盡力參選，「唔係睇住有無人DQ而參選。」

改制後的立法會選舉，所有參選人均須爭取選委會五大界別提名，被問到民主黨能否取得足夠提名「入閘」，李華民相信只要大家努力爭取，取得足夠提名並不困難，「選委入面我都識好多人，攞兩個提名唔難。」不過，他承認若中央不願「開綠燈」，民主黨要參選有困難。