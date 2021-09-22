公僕問及夏寶龍指示意義？　聶德權：須緊貼大局維護國家利益

公務員培訓處舉辦為期3周、針對具潛質出任首長級公僕的「公共行政領袖實踐課程」，公務員事務局局長聶德權出席分享，席間被問及港澳辦主任夏寶龍對香港問題提出具體指示的意義，以及公務員素質及外界觀感等問題。



聶德權形容學員感興趣議題廣泛、問題尖銳，認為高級公務員作為管治團隊骨幹，既要掌握環球發展的最新情況及對香港的影響，亦要緊貼國家發展大局，準確認識及貫徹「一國兩制」精神要義，維護國家利益，推動香港發展，造福社會。



項目自2003年推出後，迄今培訓逾1,300名高級公務員，參加者都是月薪11萬元以上的公務員。今期36名學員，來自32個不同政策局及部門，培訓內容涵蓋政策制訂、公眾參與及危機處理等。

聶德權在社交網站透露，自己向參加者簡介《港區國安法》及完善選舉制度，香港進入新時代，又分享了外界對公務員角色及責任的期許及挑戰，其後將大部份時間留作問答。他形容參加者的提問尖銳，包括問及公務員事務局擔起檢測及接種等防疫工作緣由，推動使用社交媒體的績效，以及福利待遇等問題。

聶德權籲公務員不避離、換位思考

聶德權特別提到思想決定行為，認為公務員要事不避難，解決問題而不是走程序，鼓勵他們多落區聆聽民意，為議定政策把脈；要設身處地，換位思考，從用家的角度出發。

他又提到自己負責防疫工作「也喜歡落區，例如走訪不同地區的疫苗接種中心、家訪，與不同面向、不同行業的市民接觸，直接聆聽他們的心聲，做回應及解說，回去再跟進，務求令政策『落地』，令市民感受得到，用得上。」