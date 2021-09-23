陳同佳案｜陸委會籲港府回應司法互助請求　才有陳赴台入境問題

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，因洗黑錢案刑滿出獄近兩年，死者潘曉穎母親近日再公開呼籲，特首林鄭月娥在餘下9個月任期內解決事件。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴指，陳同佳何時赴台要視乎手續批准情況，保安局則批評台灣操弄政治，認為只要台灣批准陳入境，事件就得以解決。



在台灣，陸委會回覆傳媒查詢時指，案涉台港雙方管轄權及相關公權力的行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳赴台入境問題。聲明重申，已經一再呼籲港府，應務實回應台灣早先提出的司法互助請求。



港、台政府就陳同佳案件多番角力，台方要求建立正式「司法互助」處理案件，屆時陳便可依循安排入境「投案」，但港府批評台方政治操作事件，強調香港《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，法例只容許蒐證所得用於本港案件，移交陳並無法可循；只要台方批准入境，陳便可赴台「自首」，雙方警務單位可隨即研究行程安排。

陸委會：未有司法互助影響證據合法性

台灣陸委會以書面回應傳媒，指基於證據的完整性及合法性不容被挑戰，堅持港府應務實回應司法互助請求，才能將犯嫌繩之於法，實現司法正義。今年3月，陸委會主委邱太三曾放軟口風，指雙方可就個案簽訂司法互助中的暫時性協議，確保移交「證據合法性」。

台灣殺人案疑犯陳同佳出獄近兩年，至今仍未到台灣自首。死者潘曉穎的母親日前表示，台港雙方仍就移交案件各持己見，呼籲管浩鳴牧師幫助解開死結，又希望港府用域外法權在港審理案件。不過，保安局回應指案件發生在台灣，台灣當局已掌握主要證據，形容爭拗是政治操弄。