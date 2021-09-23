港澳辦增宣傳司、安全事務司　王振民再做官　劉兆佳料助爭話語權

國務院港澳事務辦公室擴大編制，新增分別負責維護國家安全的安全事務司，以及負責宣傳文化工作的宣傳司。據了解，安全事務司由中聯辦前法律部部長、清華大學法學院教授王振民擔任司長，宣傳司司長則由全國港澳研究會副會長曾健出任



全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，認識曾健多年，相信他擔當宣傳司將有助爭奪話語權，強化港人對於國家對港政策、對「一國兩制」的認識，反擊一些挑戰中央政策的人士。



曾健（左二）在全國港澳研究會舉辦的脫貧攻堅考察研修班，與澳門城市大學代表合照。（澳門城市大學照片）

港澳辦官網公布的最新資料顯示，在組織架構上，增設安全事務司及宣傳司。根據網站所述，安全事務司承辦涉香港、澳門特別行政區維護國家安全相關協調工作；宣傳司則負責承辦涉港澳新聞宣傳相關工作，以至承擔港澳駐內地媒體和記者管理工作，承辦新聞發佈工作。

王振民素有「護法」之稱，不時就《基本法》及憲法等問題發聲，且言論尖銳，他2016年來港出任中聯辦法律部部長，曾批評香港部分人經常抨擊中國共產黨，頭腦是「花崗岩」，至2018年年底離任。他今年初出席講座時，回應對選舉制度改革導致投資者流失的憂慮，形容「資本是最誠實的」，強調投資者不怕國安法，只怕有了國安法後香港還不安定。

王振民先後出任澳門基本法委員會委員、香港基本法委員會委員及中聯辦法律部部長。（資料圖片／林若勤攝）

劉兆佳：增宣傳司強化港人對國家政策認識

至於負責宣傳司的曾健，畢業於北京大學，長期在港澳辦工作，曾任港澳辦政研司副司長。劉兆佳表示認識曾健多年，對方主持港澳研究工作多年，對香港事務也足夠熟悉，平日十分好相處、時常面帶笑容，很容易合作。他指，曾健的具體工作風格需要時間才可下定論，但無論如何，在現時政治形勢下擔當宣傳司，都需要配合中央要求，爭奪話語權，強化港人對於國家對港政策、對「一國兩制」的認識，反擊一些挑戰中央政策的人士。