報道指港澳辦擬增兩司　王振民任司長　劉兆佳：加大力度維護國安

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-24 18:28

有報道指，國務院港澳事務辦公室即將擴大編制，擬籌建兩個司，分別涉及維護國家安全及宣傳文化，其中前者料由清華大學法學院教授、中聯辦前法律部部長王振民擔任司長。 有「護法」之稱的王振民，不時就基本法及憲法等問題發聲，且言論尖銳，曾批評香港部分人經常抨擊中國共產黨，其頭腦是「花崗岩」。他今年初出席講座時，回應對選舉制度改革導致投資者流失的憂慮，形容「資本是最誠實的」，強調投資者不怕國安法，只怕有了國安法後香港還不安定。 全國港澳研究會副會長劉兆佳指，若港澳辦有需要增加人手、提升職能，是要貫徹中央對港在十九屆四中全會的對港政策，從根本上維護國家安全。

第十九屆四中全會工作報告提到，要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。劉兆佳表示，今次在港澳辦新增兩司，明顯是用於負責中央希望加大力度處理的範疇，即國家安全及思想方面的工作，指四中全會的對港政策，並非設立了《國安法》及修改選舉制度，就等於完成有關任務。

劉兆佳指，中央需要的不止是懲治那麼簡單，而是仍有大量社會維護的工作要做，包括媒體、學校、文化領域等，強調這些才是維護國家安全的根本工作，反之《國安法》只能治本，「當國安處拉人，已是為時已晚。」他表示，中央需要樹立國家安全的意識，否則不但難以維護國家安全，連「一國兩制」亦難以行穩致遠。

劉兆佳表示，有港人敵視國家，崇尚西方，容易引入外部勢力。（資料圖片）

劉兆佳：有港人敵視國家 不糾正將危及國家安全

就香港的意識形態問題，劉兆佳進一步分析，指香港有人本來已產生了敵視國家的思想，對西方、殖民地的過去又過度美化，看不到本港回歸之後的政治進步，批評一些人把西方的人權、自由狀況看得過於美好，造成崇尚西方、貶低中國的思想。他認為，如果這類思想不予以糾正，國家安全會受到威脅，招致外部勢力干預。

至於為何在港澳辦內增設兩司長，劉兆佳分析，港澳辦本來與已升級為中央港澳工作領導小組的關係密切，為其提供秘書處工作，故能即時參與對港政策的制定工作，強調安排相當合理。

港澳辦目前的設有7個正司局級內設機構，分別是負責文電、檔案、安全保密、財務等工作的秘書行政司；有關政策落實的綜合司；負責港澳政治、經濟社會發展等工作的政研司；有關聯絡事務、管理港澳在內地新聞機會的聯絡司；協同港澳經濟、科技、文化交流合作的交流司；宣傳基本法及法律問題等的法律司；與及負責黨群工作與人事等理等問的的機關黨委（人事司）。



《星島日報》今日報道指，港澳辦擬籌建兩個司，一個涉及維護國家安全，一個涉及宣傳文化，前者將由王振民擔任司長，並稱此舉展示中央對港維護國安、加強輿論工作的決心，同時強化港澳辦作為港澳工作中樞機構統籌協調的功能。