九龍區議員9.24宣誓　深水埗李文浩拒出席　料即日被DQ

撰文：吳倬安
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九龍區區議員明日（23日）宣誓，非建制陣營的深水埗區議員李文浩，表明不參與宣誓儀式，因民政事務處邀請函未有提供「不出席」選項，故透過「自己格式」的信件回覆處方。他又解釋難以滿足政府所有要求：「政府今次可以強逼我宣誓，聽日可以迫我入黨，呢種無休止嘅壓迫，我唔會同佢玩。」

至於為何在辭職潮期間不辭任區議員，他指被DQ與辭職是兩回事，認為要透過歷史留下政府DQ民選議員、不服從選舉結果的記錄。他又寄語選民：「民之所欲，常在我心」。

參照首批港島區議員宣誓情況，屬於民主派的東區蔡志強因拒絕出席宣誓儀式，民政事務局局長徐英偉指對方拒絕或忽略宣誓，需要離任，不會安排重新宣誓。

深水埗區議員李文浩拒宣誓：「政府今次可以強逼我宣誓，聽日可以迫我入黨，呢種無休止嘅壓迫，我唔會同佢玩。」（李文浩Facebook）

政府今年5月修例要求區議員宣誓擁護《基本法》及效忠特區，期間傳出宣誓一旦被裁定無效，將被追討上任以來全部薪津，觸發民主派區議員辭職潮，至今逾200人辭任。本月10日港島區「打頭陣」，14名完成宣誓的民主派區議員，最終有半數被裁定宣誓無效，即時被遞奪議席。

九龍現任區議員近半屬民主派

九龍5個區議會明日宣誓，涉及現任區議員共56個，當中27人是非建制派，李文浩是首個表明不宣誓的區議員。

他前日已率先宣布，所屬的傘後組織「長沙灣社區發展力量」停止運作，又稱鑑於局勢不可預測，為免組織義工被無辜牽連，強調會為組織專頁內容負全責。李文浩與前區議員劉家衡去年曾在聯合議員辦事處外，張貼「藍絲與狗不得內進」的告示，引起外界爭議。

深水埗區區議員李文浩與前區議員劉家衡去年曾在聯合議員辦事處外，張貼「藍絲與狗不得內進」的告示。（資料圖片）
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