九龍區議員9.24宣誓　深水埗李文浩拒出席　料即日被DQ

九龍區區議員明日（23日）宣誓，非建制陣營的深水埗區議員李文浩，表明不參與宣誓儀式，因民政事務處邀請函未有提供「不出席」選項，故透過「自己格式」的信件回覆處方。他又解釋難以滿足政府所有要求：「政府今次可以強逼我宣誓，聽日可以迫我入黨，呢種無休止嘅壓迫，我唔會同佢玩。」



至於為何在辭職潮期間不辭任區議員，他指被DQ與辭職是兩回事，認為要透過歷史留下政府DQ民選議員、不服從選舉結果的記錄。他又寄語選民：「民之所欲，常在我心」。



參照首批港島區議員宣誓情況，屬於民主派的東區蔡志強因拒絕出席宣誓儀式，民政事務局局長徐英偉指對方拒絕或忽略宣誓，需要離任，不會安排重新宣誓。



深水埗區議員李文浩拒宣誓：「政府今次可以強逼我宣誓，聽日可以迫我入黨，呢種無休止嘅壓迫，我唔會同佢玩。」（李文浩Facebook）

政府今年5月修例要求區議員宣誓擁護《基本法》及效忠特區，期間傳出宣誓一旦被裁定無效，將被追討上任以來全部薪津，觸發民主派區議員辭職潮，至今逾200人辭任。本月10日港島區「打頭陣」，14名完成宣誓的民主派區議員，最終有半數被裁定宣誓無效，即時被遞奪議席。

九龍現任區議員近半屬民主派

九龍5個區議會明日宣誓，涉及現任區議員共56個，當中27人是非建制派，李文浩是首個表明不宣誓的區議員。

他前日已率先宣布，所屬的傘後組織「長沙灣社區發展力量」停止運作，又稱鑑於局勢不可預測，為免組織義工被無辜牽連，強調會為組織專頁內容負全責。李文浩與前區議員劉家衡去年曾在聯合議員辦事處外，張貼「藍絲與狗不得內進」的告示，引起外界爭議。