英警告涉國安法人士勿往與港有引渡協議國家　保安局：必追究到底

《彭博》報道指，英國政府警告身處英國並涉及《港區國安法》的人士，避免前往與中國領土有引渡協議的國家。有份推動馬格尼茨基人權法案的英國金融家Bill Browder稱他收到英國外交部警告，避免前往與香港有引渡協議的國家，其他推動馬格尼茨基人權法案的人士也有被警告。



保安局回覆《香港01》查詢時表示，《港區國安法》具有域外效力，任何人違反香港法律，特區政府都會追究其法律責任，「對於那些死心不息危害國家安全的犯罪分子，特區政府定必依法追究到底。」



保安局：國安法具域外效力

根據《彭博》報道，英國外交部本月中電郵Bill Browder，其後在一個視像會議上，向他讀出與香港有引渡條例的國家。Bill Browder指，英國外交部認為他應該知道《港區國安法》不僅針對身在香港的人，亦針對境外人士，並稱會聯絡其他涉及《港區國安法》案件的人士。

保安局表示，任何人違反香港法律，特區政府都會追究其法律責任，「《香港國安法》具有域外效力，違反《香港國安法》的人，無論其身份或背景，或身處何地，特區政府必依法處理，追究其法律責任。」局方不會提供與維護國家安全的執法工作相關的細節。

目前與香港與有移交逃犯協定的國家包括韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及葡萄牙等。