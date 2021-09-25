國安公署：美搞港版顏色革命 中聯辦：奉勸美方認清大勢

外交部24日發布《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》。就此，各與港相關單位集中表態。中央駐港國安公署發言人表示，重磅清單中的大量事實表明，美國處心積慮搞港版「顏色革命」，目的就是大力扶植反中亂港勢力搞垮香港，從而否定「一國兩制」，進而遲滯或阻斷中華民族偉大復興。港澳辦和中聯辦發言人也分別對清單表示堅決支持。



新華社報道，中央駐港國安公署發言人24日表示，中央當機立斷出台香港國安法、落實「愛國者治港」根本原則，重拳治亂，正本清源，反中亂港活動得到有效打擊，百姓重享安定祥和，為護佑香港最廣大市民安全福祉兜牢了底線，香港維護國家安全大勢已成、不可逆轉。任何勢力還想試探中央對香港維護國家安全的決心和底線，甚至膽敢在這一問題上輕舉妄動，只能自取其辱。發言人強調，駐港國家安全公署將以更堅定的法治意識、更強烈的法治擔當、更有效的法治手段，堅決、穩妥、依法、有效履職，堅決支持香港特區落實香港國安法、維護國家安全，為「一國兩制」行穩致遠保駕護航。

香港中聯辦發言人：美國企圖搞亂香港 鐵證如山無可辯駁

中聯辦發言人24日發表談話表示，事實清單將美國2019年「修例風波」以來製造香港社會動蕩的累累惡行公諸於眾，是對美國霸權主義行徑的有力揭露，也在國際社會上立此存照、以正視聽。堅決支持這一必要的正義之舉，美國借搞亂香港遏制中國發展的圖謀不可能得逞。發言人強調，中華民族偉大復興的歷史進程不可阻擋，香港由亂及治、由治及興的步伐不可阻擋，必將實現長治久安和長期繁榮發展，這是香港廣大市民福祉所繫，對包括美國在內的世界各國投資者也是有利的。奉勸並正告美方，及早認清大勢，那些企圖「以港遏華」的外部勢力，必將在中華民族捍衛國家利益的鋼鐵意志面前碰得頭破血流。

港澳辦發言人：支持外交部發布《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》

國務院港澳辦發言人周五回答記者提問時表示，「事實清單」是對美國一再污蔑抹黑中國政府對香港管治和悍然對中國政府官員進行所謂制裁的有力回擊。對此表示堅決支持。人們可以看到美國干預香港事務、支持反中亂港勢力是何等的賣力、何等的赤裸裸、何等的肆意妄為。透過這些確鑿證據，人們更可以認清美國在民主、自由、人權、法治問題上奉行的虛偽「雙標」、執迷於當教師爺頤指氣使的霸權本質和企圖通過搞亂香港來遏制中國發展的險惡用心。但美國的如意算盤終究是打不響的。香港國安法的制定實施和香港選舉制度的完善，已使香港由亂轉治並由治及興。任何外部干預都不可能動搖中國政府全面準確貫徹「一國兩制」方針的堅定決心，都不可能阻擋「一國兩制」航船繼續劈波斬浪前進。