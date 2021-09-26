羅健熙：民主黨授權中委會研參選　如有人報名再開大會決定

民主黨今日（26日）召開會員大會，討論是否參選年底的立法會選舉。不過，今日會上未有最終決定，黨元老李華明表示預料須再交由中委會決定。黨主席羅健熙傍晚6時半於民主黨總部召開記者會交代相關決定。

羅健熙指，會員大會決定，授權中委會處理參選問題，將會制定一個提名程序，容許有意報名人士報名，如最終有人報名，會再召開一次特別會員大會，讓報名者接受質詢，決定是否接納其代表民主黨出選。他希望中委會在今星期之內可以開會處理，定出機制。



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如無人報名 不會再另外召開大會決定

羅健熙指，今日會上有很多黨友指出，未見到有人表達強烈的參選意願，因此不須作任何表決。不過也有黨友關注到，黨方面沒有正式發出邀請，或會有人意見被遺漏。因此今日會員大會決定，授權中委會處理參選問題，將會制定一個提名程序，容許有意報名人士報名，如最終有人報名，會再召開一次特別會員大會，讓報名者接受質詢，決定是否接納其代表民主黨出選；報名限期暫未有定案，會按立法會選舉提名期而定，希望給予會員合理的準備時間。如果沒有人報名，該會員大會則不會發生。

他又指，過去聽說不少黨友都提過一個觀點：「既然都冇人（參選），不如唔使做個決定住啦！」他今日在會員大會上，確認這是黨內的主流聲音。

羅指，是次決定最核心的想法是，既然沒有人說有參選意願，何必另外再作決定。他承認，這可能與其過去「希望今次會員大會有最終決定」說法有差異、落差，但他會尊重會員大會的決定。他指，希望這一決定可確保黨內的程序行得足、行得準，事實上今日會上亦有很多黨友提及，希望黨友「保持團結，一齊走落去」。

被問到中委會何時開會，羅健熙表示會盡快，希望「嚟緊一星期內」可以處理。至於個人參選意向，羅健熙指如果他要參選，「過去已經有好多次機會參選咗」，但個人沒有意願特別想參與立法會選舉。

▼▼▼▼9月26日民主黨特別會員大會▼▼▼▼



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料報名門檻比過去略高

羅健熙表示，會員大會上的討論很闊，各式各樣的內容都有人講，經過一番討論，發言會眾似乎都較同意今次的處理方式。被問到過去是否亦以這種方法讓會員報名參選，羅健熙回應指，過去與今天很難直接比較，認為過去的空間與今次亦很不同，例如過去會有時間經支部討論參選人，而今次安排，是按今次的時局下最好地處理，強調時間特別緊迫。

在會上，有人提出參選人需要較過去更高的提名門檻，羅健熙指過去提名要求一個較簡單的提名，但在會上有人表示希望「加大難度」，具體而言須等中委會討論，有機制時將會公布。羅亦強調，民主黨內過去一直沒有資格審查，而中委會亦非資格審查委員會，料提名門檻的提高，「可能以前一個區，𠵱家五個區之類」。