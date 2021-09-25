民主黨參選立法會須克服的5道難關　第4關闖不過「兩頭唔到岸」？

民主黨今日（26日）召開會員大會，決定是否參選今年12月的立法會選舉。在新選舉制度下，可以預期民主派支持者投票意欲會降低，作為民主派最大黨派，民主黨的取態在整個非建制派內仍是重要的「風向標」。

全國僑聯副主席盧文端近月多次撰文，將民主黨是否參選提升到擁護《基本法》，甚至「求生」或「求死」的層次；內地學者田飛龍更稱，如不參選、不合作、不妥協、阻止他人參選、破壞選舉，等同「選舉攬炒主義」。

本文整合多名政界人士、學者對於民主派參選的分析，總結出民主黨，以至整個民主派如要參選，必須面對的4個難關。前4個只要有任何一處無法解決，足以封堵參選之路......



▼民主黨就參選問題身陷內鬥▼



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第一關：黨內爭拗

撇除能否入閘，參選與否本身在民主派內就屬高度爭議的議題。新選制下，有人認為參選門檻大幅提高，例如要取得五大界別各至少兩票提名，民主黨前主席劉慧卿曾形容，向建制爭取提名是「屈辱」；支持參選的人的認為應寸土必爭、在議會內保留民主派的力量，對民主派生存相當重要。

民主黨早前已因參選問題鬧得不快，反對參選的副主席李永達出走英國後，黨內「參選派」梁翊婷、蘇逸恒疑似在社交網站攻擊李永達，引來在獄中的前立法會議員尹兆堅、林卓廷炮轟，黨內呈分裂之勢。民主黨前立法會議員李華明近日更表示，若民主黨最終決定棄選又不解散，他會選擇退黨。

因此民主黨如要參選，第一件必須擺平的事，是如何安撫內部反對參選的聲音。尤其現時香港政治局面仍處於低氣壓，因初選案被還柙的民主黨成員，仍有一定黨內號召力，一名政界人士向筆者反映：「最大的問題是參選派現時在黨內沒有足夠號召力，（元老）出一個fb post都足以搞死你。」

盧文端近月多次撰文「放風」，形容民主黨參選與否是「求生」和「求死」的分別。（張浩維攝）

第二關：向建制「拜票」

在新選制下，立法會選舉參選人須在五大界別選委中，各取得至少兩個提名。基於新一屆選委會絕大部分是建制派，意味民主派若要參選，須向各界別的建制選委「拜票」，其中又以第五界別難度最高，即全國人大代表、政協委員、全國性團體香港成員的代表，基本等同「國家隊」。

在選委會選舉前後，已有多名建制派人士被問到會否提名民主派，口徑基本一致，即「會提名愛國愛港的人士」。北京出手改革香港政制，強調「愛國者治港」，以往建制、泛民二分可能不再適用，凡參選人士必須證明自己是「愛國者」，而民主派能否取得提名，取決於參選人本身政治定位、昔日行徑之餘，亦要視乎中央會否「開綠燈」。

▼狄志遠當選選委▼



第三關：通過資格審查委員會

新制度設資格審查委員會，由政務司司長李家超領導。在剛過去的選委會選舉中，熱血公民鄭松泰因被裁定並非真誠擁護《基本法》及效忠特區，被裁定提名無效及即時喪失立法會議席，成為資審會「第一滴血」。盧文端其後解讀指，鄭松泰被DQ正好劃下一條線：鄭松泰有參與2019年暴亂事件（指反修例衝突）、公然作出一些蔑視國家和挑戰「一國」的行為，因此不能參選。

不過，資審會最後未有公布DQ鄭松泰的詳細理據，外界對新遊戲規則的界線，未能充份掌握，透明度仍有待加強。最近區議員宣誓，民主黨蘇逸恆被視為「參選派」，按照盧文端定義，應是一名務實的「求生派」，可是他又曾在民主派初選中，排在許智峯名單後方，最終被政府裁定宣誓無效，即時失去議員資格。

一名不願具名的民主派人士點出背後的矛盾心理：當連能否取得提名屬未知之數、「紅線」不清晰，如貿然公布參選，最後真的在提名或資格審查上「翻車」，該如何自處？

▼民主派7名港島區議員被DQ 包括「參選派」蘇逸恆▼



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第四關：選民支持

這相信是眾多關卡中，最難渡過的一個，因為政黨的政治命脈，相當程度來自群眾支持。全國港澳研究會副會長劉兆佳毫不客氣地表示，「反中亂港」和「激進勢力」背後的民意，不會在地區直選中反映出來，「愛國愛港」的候選人不會刻意、亦毋須尋求那些民意的認可。換言之，原先支持較激進派別的選民，在新選舉制度下已沒什麼選擇。

所以這是一個兩難矛盾：因為過去兩年社會撕裂嚴重，民主派支持者一時三刻難以「轉身」，《香港01》早前亦獲悉，民主黨上月曾委託私人公司進行民意調查，結果逾六成受訪者不支持參選立法會。新選舉制度大幅提高民主派參選門檻，民主派選民投票意欲本身已很低，如民主黨希望參選，需要找出非常充份的理據說服選民。

中大政治與公共行政學系副教授馬嶽表示，民主派參選終究是「一場deal（交易）」，視乎北京開出什麼條件，只要談得成，提名票、資格審查委員會都不是難事，自然有人「引路」。不過他關注到，民主派個別人士為了參選，在立場、原則如何讓步，而作這些妥協又會否反過來開罪原先支持泛民的選民，最後「兩頭唔到岸」：「舉個例，如果連『平反六四』都說不得，民主黨原本的選票都拿不到，那參選還有什麼意思呢？」

第五關：新形勢下如何滿足選民期望

假使民主派克服種種難關當選成功，進入議會後亦面對多重挑戰。立法會議員可運用身份，向政府施政提供意見、接受地區居民求助、要求政府交出資料等，但選民的期望可能不止於此。

其中無可避免的難題是，日後面對一些存在政治爭議的法案，如《基本法》廿三條立法、潛在的「假資訊」立法等，在議會內表達反對意見後，如果沒能帶來絲毫改變，應當強烈抗議，還是繼續投反對票便足夠？

不參選的難關

不過，民主黨若然不參選，亦要回應在國安法年代下，政黨不參選究竟有何角色。近日民主黨創黨成員李華明表示，若民主黨作為政黨不參選，將失去發聲平台，違背政黨的基本功能，屆時民主黨已完成歷史任務，倘民主黨不解散，他只好無奈退黨。

李華明的言論或許不代表黨內主流，但也確實道出不少人的疑問：民主黨不參選，該如何走下去？議席是政黨生命線，沒有立法會的最大平台，又如何與政府就政策問題討價還價？相信這是黨主席羅健熙需要解答的問題。