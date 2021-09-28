水警殉職︱李文浩嘲「點計OT」遭舉報　梁振英促撤回轟喪盡天良

水警高級督察林婉儀追截走私船期間墮海，失蹤兩天後遺體昨日（27日）尋回，網上近日出現不少嘲諷言論。其中，前深水埗區議員李文浩加入戰團，嘲弄女警墮海期間「ot點計」。親建制組織香港政研會於社交網狙擊，指李的言論煽動仇警，涉違《國安法》，將向警方舉報。



李文浩回應《香港01》查詢，指不會對相關舉報感擔心：「如果佢哋有用嘅話，上年3月我寫藍絲與狗不得內進，我就理應已經被捕。 」全國政協副主席、前特首梁振英在社交網站發帖，嚴正要求李文浩道歉並撤回言論，又批評李文浩喪盡天良、全城聲討。



暗指有警員於周梓樂冷譏熱諷

李文浩於社交網留言：「究竟ot係計撈返上水嗰一下？定係計跌落去嗰下先？」帖文又指「當差為份糧嘅啫，唔通為理想咩。所以作為前區議員，都想關心下紀律部隊啲福利……仲有，跌落水全城歡呼係事實，冇得強迫人唔開心㗎喎，睇街坊民情就可以知道，幾多人想睇住佢哋死。」

李文浩又在帖文下方，加上「#今晚開香檳慶祝呀」標籤，將事件連結到前年科大生周梓樂墮樓身亡後，有警員在市民發起悼念時，大叫「今晚開香檳慶祝」。當時警方承認字眼不恰當，並訓斥相關人員。

政研會向警舉報 促將之繩之於法

香港政研會昨晚於社交網發表中英文版本帖文，指李文浩涉嫌煽動仇警觸犯國安法：「全民傷痛之際，前深水埗區區議員李文浩，於其Facebook專頁上發表涉嫌違反國安法、煽動仇警言論。」該會認為已經有充分證據，並將派出代表向香港警務處作出正式舉報，敦請警方嚴正徹查，將違法者繩之於法。

李文浩於2019年當選長沙灣選區議員，言行較為惹火。其與另一名前區議員劉家衡的聯合辦事處，去年3月曾貼上「藍絲與狗不得內進」告示，引來建制派支持者不滿及到場破壞。九龍區議員獲安排於今年9月24日宣誓，李文浩拒絕出席，失去區議員資格。