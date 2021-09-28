水警殉職｜港珠澳大橋水域走私船去年起增　龍鼓灘曾有牛扒沖上岸

新冠肺炎肆虐全球近兩年，通關無期下，海上走私愈趨猖獗，水警快艇上周六（25日）在沙洲對開遭大飛撞翻，船上水警3傷1失蹤，女高級督察林婉儀殉職。

有環團今早（28日）在電台節目表示，日常觀察海豚生態時亦發現，疫情下愈多愈多走私快艇和無牌漁船在港珠澳大橋一帶聚集，一般早上已有數十隻，有關船隻近月更由大橋北轉而到南面，相信是要避開執法當局的監視。該環團又指，每當有海關和水警截查有關船隻時，他們會立即四散，在其他船隻中穿插，形容情況危險，而他們亦會在海上落撈等，破壞海床，擔心會影響海豚的生存。



▼9.5近港珠澳大橋逾百艘大飛海面飛馳▼



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香港海豚保育學會副會長麥希汶早上在港台節目《千禧年代》表示，日常出海觀察白海豚情況時，亦會看到港珠澳大橋一帶有走私船停泊，去年開始愈來愈多。她又指，走私船去年多出沒在大橋以北近沙洲，今年7、8月開始轉到大橋以南近大澳。

走私船一般約30隻集體出沒

她說，其所屬環團一般會在早上9時至中午出海視察，在那段時間，一般會有約30隻走私船隻，數量更多時，走私船隻更會分兩批，合共有數十隻船，而這些無牌漁船會聚集在沙洲以西，形容非法漁船和走私快艇「覇咗幾多位置」，迫使其生態船避開或在中間穿過。

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遇執法船隻四散 威脅其他船隻

她估計，走私船隻轉移停泊位置，為方便匿藏，海關、水警不時會驅趕或檢查無牌漁船，這些非法船隻遇上執法船隻會立即四散，試過在生態船隻之間穿插，形容情況危險，而二澳、深屈等對走私船隻而言頗為方便，以往曾留意到水警較難在該海域成功追截。

麥希汶又指，這些走私船隻不時超速至逾40浬，亦會落撈和釣魚，亦會丟垃圾，影響海洋生態和破壞海床，而船隻長期霸佔海豚保護區，破壞海豚覓食和養育下一代的好地方，對其生存構成很大威脅。

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前屯門區議員︰龍鼓灘亦為走私主要途徑

前屯門區議員盧俊宇亦指，近年亦接護多名龍鼓灘村民投訴指，有不同船隻在龍鼓灘對出海岸駛過，造成噪音和社區安全問題，亦有牛扒等食物沖上岸邊，造成衞生問題，他形容龍鼓灘與深圳灣僅一海之隔，相關是走私的主要途徑。