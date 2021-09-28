藍營KOL闢另類「國際線」　以英語向海外講「中國故事」

一眾活躍於網絡的建制派人士今日（28日）與傳媒會面，公布成立「《中國故事》KOL聯盟」，旨在向國際「講好中國故事」，目標是「將正確的香港情況、中國故事，在不同的社交媒體廣傳開去」。



平台將會強化以英語在社交平台及媒體的時事評論、受訪工作，找出一些以往沒有機會接觸到、在外國的潛在受眾，呈現建制派的聲音，改變現時由反對派完全主導西方對華、對港輿論風向的局面，開闢另類「國際線」。



一眾活躍於網絡的建制派人士成立「《中國故事》KOL聯盟」，旨在向國際「講好中國故事」。（張浩維攝）

配合「講好中國故事」主旋律

聯盟召集人包括新民黨中委李梓敬、民建聯前區議員林琳、工聯會前區議員陳穎欣、自由黨中西區區議員楊哲安及中華婦女聯合會代表張雅麗。成員也包括新民黨前區議員陳家珮和甘文鋒、SaveHK創辦人何敬康、經民聯青委副主席李超宇等。

李梓敬表示，自2019年「黑暴」事件以來，針對建制派的文宣相當多，出現「有理說不清」的情況，於是去年發起「KOL100」行動，平衡以往網上一面倒的聲音，認為行動「幾成功」，於本地網絡的訂閱人數、流量節節上升，已能和黃營分庭抗禮。他指，隨著國安法實施及完善選舉制度後，社會輿論氣氛歸於平靜，然而在國際上仍然存在許多不利中國的輿論環境，西方肆意抹黑中國狀況，有些說法「無的放矢，毫無根據」，例如沒去過新疆的人聲稱新疆存在種族滅絕、稱新冠肺炎是由武漢實驗室洩漏等等。

因此李認為，建制陣營「都應該開始喺國際平台多啲發聲」，呼應國家主席習近平「講好中國故事，傳播好中國聲音」的要求。他指香港是中西文化匯聚的地方，較容易接觸西方群眾，所以有條件發展這些輿論平台，平衡一些潛逃海外反對派人士如羅冠聰、許智峯等人的聲音，「等人知道原來都有好多香港人，唔係好似佢哋（反對派）咁睇」。

就著具體行動，李梓敬表示成員會各自建立Twitter平台，目前聯盟絕大部分成員都已有，不過追隨人數尚須時間「追落後」；更積極在本地和海外英語媒體投稿和受訪；定期在YouTube等社交平台發表英語時事評論片段等。

無統一風格、冀成員互相補位

陳穎欣指，聯盟會跨越政黨界限，聚集不同建制黨派、專業背景的年輕一輩，抗衡「黃政棍」在海外勾結外國勢力的聲音，希望在國際平台「說出真相，反對抹黑」，說好香港故事。

她又提到，聯盟未必會有統一的政治光譜或風格，不同成員之間可以各展所長、互相補位，在有需要時發聲就可。

林琳亦提到，未來會在不同平台發聲，坦言過去西方政客與個別外媒對中國的抹黑程度令人很不滿，笑言：「唔忿氣，自己嬲都好傷身，不如講出嚟俾大家知道。」

楊哲安補充，聯盟內許多成員都擁有外國留學經歷，具國際視野，而他本人選擇回港發展，正因為對香港狀況「有團火」，希望向外國人「解釋香港真正面對的情況」，舉例指2014年佔領事件中，很多英國朋友不知道為何香港人會佔領街道，結果很容易被西方主流媒體「帶風向」，沒有深刻地認識香港議題。

陳穎欣突收蛋糕祝福

在活動最後，陳穎欣表示收到支持者所送的蛋糕，她向現場記者展示蛋糕，上方寫有「中國故事KOL聯盟」字句，笑言：「我都唔知邊個送嚟，點解會知道我喺呢度（活動場地）？」