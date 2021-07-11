港大學生會｜港大校方今早派員清拆民主牆、學生會大樓文宣

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-07-11 15:49

據港大校園媒體報道，港大校方今日（11日）早上，派員拆除民主牆、學生會大樓外的文宣標語。學生事務長謝樹基在場視察，並引述其指清拆文宣，為校方於4月30日表示收回學生會會址的後續行動。

港大校方今日派員拆除民主牆、學生會大樓外的文宣標語。（學苑facebook圖片）

香港大學學生會學苑、香港大學學生會校園電視今日報道，早上時分有保安及清潔人員，清拆學生會大樓、學生會宣傳板位，以及民主牆上的文宣、標語，過程大約一小時。

報道又指，學生事務長謝樹基在場觀察，並稱清拆文宣，為校方於4月30日表示收回學生會會址的後續行動，至於已清拆文宣會歸由他保管，並會聯絡學生會相關成員以詢問如何處置。

據港大校園媒體報道，港大校方今日（11日）中午時分，派員拆除民主牆、學生會大樓外的文宣標語。（校園電視facebook截圖）

港大4月時公開宣布，以「風險管理」為由，決定停止為學生會代收會費、財政服務支援及接管學生會會址及設施。校方亦隨即發聲明批評，學生會近年行事日趨政治化，公開發表煽動性並可能涉及違法的言論，為大學帶來違法風險，故作出相關決定。

港大校友關注組當時批評，校方在80年代曾與學生會協議，現址會址大樓交由學生會管理，如今卻收回管理權，有違協議精神，做法並不合理。