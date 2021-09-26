團體發表民間施政報告　倡大幅收農地、發展棕地及郊野公園邊陲地

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》下月6日發表，「政賢力量」今（26日）發表新一期《民間施政報告》，涉及12個政策範疇共208項建議，包括增加房屋供應、深化國情教育等。

中聯辦青年工作部副部長宋來擔任主禮嘉賓，他致辭時表示，香港的重要發展在於內地，香港青年的重要發展在於融入國家發展，他認為青年要加快融入國家發展大局的步伐，開闢新天地，與國家人民享受富強和偉大榮光。



中聯辦青年工作部副部長宋來擔任主禮嘉賓。（羅家晴攝）

宋來引述國家主席習近平指，未來屬於青年、希望寄於青年，希望青年要以實現中華偉大復興為己任，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣。他又指，國家「十四五」規劃將帶來一系列惠港措施，隨上月中央宣講團來港，更是進一步確定香港的定位和角色。

蘇祉褀：政府要改變管治思維 認清發展大勢

「政賢力量」主席蘇祉褀致辭時稱，自《港區國安法》實施後，香港社會逐漸重返正軌，加上完善選舉制度和落實「愛國者治港」的原則，為「一國兩制」提供制度保障。

蘇祉褀稱，雖然形勢逐漸向好，但香港仍面臨土地房屋、貧富懸殊、青年向上流及管治系統問題等。他認為政府要改變管治思維，亦要認清發展大勢，主動融入國家發展大局，扮演內循環的參與者和外循環的促進者等重要角色。

蘇祉褀稱，雖然形勢逐漸向好，但香港仍面臨土地房屋、貧富懸殊、青年向上流及管治系統問題等。（羅家晴攝）

報告倡全額資助新教師 赴內地作國情培訓

《民間施政報告》由「政賢力量」顧問團成員和學生等共82人起草，就12個範疇提岀208項政策建議。其中在教育方面，建議政府修訂初中中國歷史科課程，以「中華民族起源、盛衰和復興三大主題，建立學生的民族身份證同，家國情懷及歷史知識。

報告又建議，教育局可研究與內地教育機構合辦國情教育培訓班，以全額資助，帶薪進修形式，安排新入職教師到內地進行國情培訓。

土地房屋方面，報告促請政府增加過渡性房屋供應，建議動用《收回土地條例》，大刀闊斧徵收農地、發展棕地和探討廢除丁地等。另外亦建議政府成立專家小組，重新制訂生態價值指數，規定低於某數字生態價值的郊野公園邊陲地帶可用作發展，以興建公屋。